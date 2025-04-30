Milli İstihbarat Akademisi'nden İHA raporu: İHA'lar savaşı yeniden tanımlıyor

Milli İstihbarat Akademisi, "Rusya-Ukrayna Savaşı'nda İHA Kullanımı: Modern Savaşın Yeni Oyuncuları ve Geleceğin Teknolojik Dönüşümü" başlıklı raporunu yayınladı. Raporda, insansız hava araçlarının (İHA) modern savaş alanlarında oynadığı dönüştürücü role dikkat çekildi. Teknolojik gelişmelerin savaş doktrinlerini yeniden tanımladığı, özellikle İHA'ların keşif, gözetleme, saldırı ve elektronik harp gibi alanlardaki etkinliğinin çatışma ortamlarında stratejik üstünlük sağladığı vurgulandı.





Rusya-Ukrayna savaşı İHA'lar için bir savaş laboratuvarı

Raporda, Rusya-Ukrayna savaşının İHA teknolojilerinin sahadaki etkinliğini gözlemlemek açısından bir test ortamı sunduğu ifade edildi. Her iki ülkenin farklı türde İHA'ları yoğun olarak kullanmasının savaşın dinamiklerini, hızını ve doğasını belirleyen başlıca etkenlerden biri olarak öne çıktığı kaydedildi. Elektronik harp sistemlerinin İHA performansına etkisinin ise yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda siber düzeyde de bir savaş yürütüldüğünü ortaya koyduğu belirtildi. Raporda savaşın aynı zamanda İHA'ların çok yönlü rolünü net bir şekilde gözler önüne serdiği; istihbarat, keşif, hedef tespiti ve komuta-kontrol unsurlarının desteklenmesinde kritik bir rol üstlenen İHA'lar, kamikaze ve silahlı İHA'ların düşük maliyet ve yüksek etki kabiliyetiyle çatışmaların seyrini değiştirdiği ifade edildi. Aynı zamanda raporda Ukrayna'nın sivil ve ticari İHA'ları modifiye ederek geliştirdiği yenilikçi çözümlerin daha kısıtlı kaynaklara sahip taraflar için çarpıcı bir örnek teşkil ettiği belirtildi.





Savaşın gidişatını değiştiren güç İHA'lar

Raporda, İHA teknolojilerinin geleceğine ilişkin önemli öngörüler yer aldı. Yapay zeka entegrasyonu, sürü İHA sistemleri, maliyet etkinliği ve alternatif enerji kaynaklarının gelişiminin bu alandaki teknolojik evrimi hızlandıran unsurlar olarak öne çıktığı ifade edildi. Bu unsurların gelecekteki çatışmalarda İHA'ların stratejik öneminin daha da artacağını gösterdiği belirtildi. Savaşın başlangıcında test edilen yapay zeka destekli otonom İHA'lar ve sürü teknolojileri uzun havada kalma süreleri sağlayan yeni enerji sistemleri ile daha karmaşık hale gelirken, her iki tarafın da bu teknolojilere yatırımlarını hızlandırdığına dikkat çekildi. İHA'ların yalnızca savaşın gidişatını değil, aynı zamanda savunma sanayisinin gelecekteki vizyonunu da belirleyecek unsurlar arasında yer aldığı vurgulandı.





Diplomasinin yeni aktörü İHA teknolojisi

İHA teknolojisinin yalnızca askeri değil, aynı zamanda diplomatik ve güvenlik politikaları açısından da çok boyutlu bir etki alanı oluşturduğu belirtildi. Modern savaşın dinamiklerini anlamak kadar, bu teknolojilerin barış politikaları üzerindeki yansımalarını analiz etmenin de kritik olduğu vurgulandı.

Rapor, Türkiye'nin savunma ve güvenlik vizyonunu destekleyen, ileri teknoloji temelli bilgi üretimini merkeze alan bir yaklaşımla hazırlandı. Milli İstihbarat Akademisi, bu çalışma ile sadece savaş teknolojilerine değil, aynı zamanda geleceğin tehdit algılarına ve stratejik düşünce yapısına da ışık tutmayı hedefliyor.







