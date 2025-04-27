SİHA gemisinde lider ülke Türkiye

Uçak gemilerinin işletme maliyetleri ve artık birçok görevin insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilebilmesi ülkeleri yeni ‘Amfibi’ taşıyıcılara yönlendirdi. Bu noktada ilk adımlardan birisini atan Türkiye, 2015 yılında TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Projesi’ni başlattı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçları doğrultusunda üretilen dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) Kasım 2024’te TCG Anadolu’yu devreye alındı. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA’nın bu platformda görev yapabilmesi, operasyonel kabiliyeti artırdı. TCG Anadolu’nun 40’tan fazla SİHA taşıyabilme kapasitesi bulunuyor. Türkiye dışında İspanya, İtalya ve İngiltere de insansız hava aracı taşıyan gemiler üreten ülkeler olarak öne çıkıyor.

ESPS JUAN CARLOS I





BAYRAKTAR TB3’E PAZAR İMKANI

İspanya, TCG Anadolu ile neredeyse aynı tasarıma sahip ESPS Juan Carlos I gemisinde, Airbus üretimi SIRTAP İHA'nın entegrasyonu için çalışmalar yürütüyor. İtalya’da ITS Trieste ve ITS Cavour platformlarla öne çıkıyor. İngiltere, Queen Elizabeth sınıfı uçak gemilerinde insansız hava aracı kullanımını test etmeye başladı. ABD üretimi Mojave İHA, HMS Prince of Wales gemisinde başarılı iniş ve kalkış testleri gerçekleştirdi. Ancak bu gemiler, TCG Anadolu’ya kıyasla daha büyük ve tam teşekküllü uçak gemisi sınıfında yer alıyor. Öte yandan bu gemiler, Bayraktar TB3’e kabiliyetleriyle sayesinde pazar alanı oluşturuyor.

ROKS DOKDO





ASYA’NIN BOYU KISA KALDI

Asya’nın güçlü ülkelerinden Güney Kore, ROKS Dokdo gemisinde Mojave İHA ile kalkış testi gerçekleştirdi. Geminin kısa pist uzunluğu ve kalkış rampasının olmaması nedeniyle, teknik açıdan rakipleri ile aynı performansı vermemesi bekleniyor. İran ise, Şubat 2025’te dron gemisini hizmete soktu. Shahid Bahman Bagheri adlı gemi, ticari bir gemiden dönüştürüldü. Uzmanlar, bu geminin İran’ın donanma konseptine de ters düştüğünü ifade ediyor. İran, donanmasını açık denizlerde görev yapabilmek üzere kurgulamadığı biliniyor.



