SİHA gemisinde lider ülke Türkiye

İspanya, TCG Anadolu ile neredeyse aynı tasarıma sahip ESPS Juan Carlos I gemisinde, Airbus üretimi SIRTAP İHA'nın entegrasyonu için çalışmalar yürütüyor. İtalya’da ITS Trieste ve ITS Cavour platformlarla öne çıkıyor. İngiltere, Queen Elizabeth sınıfı uçak gemilerinde insansız hava aracı kullanımını test etmeye başladı. ABD üretimi Mojave İHA, HMS Prince of Wales gemisinde başarılı iniş ve kalkış testleri gerçekleştirdi. Ancak bu gemiler, TCG Anadolu’ya kıyasla daha büyük ve tam teşekküllü uçak gemisi sınıfında yer alıyor. Öte yandan bu gemiler, Bayraktar TB3’e kabiliyetleriyle sayesinde pazar alanı oluşturuyor.