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MİT kumpasında şok detaylar: Sözde ‘Oslo görüşmeleri’ parça parça birleştirilmiş

FETÖ’nün, hükümeti devirmek amacıyla gerçekleştirdiği ilk kalkışma olan 7 Şubat MİT kumpası iddianamesinde, örgütün kara propaganda yapmak için internet ortamında yayınladığı sözde ‘Oslo görüşmeleri’ kaydıyla ilgili hazırlanan bilirkişi raporu yer aldı. Raporda, 13 Eylül 2011 tarihinde bir video paylaşım sitesine yüklenen, kamuoyunda ‘Oslo görüşmeleri’ olarak bilinen ses kaydının delil disklerinde bulunmadığı, ‘Delil 2’ diskinde bulunan 12 ses dosyasının parça parça birleştirilmesinden oluşturulduğu tespiti yapıldı.

Haber Merkezi DHA
FETÖ'nün MİT kumpasında incelenen delil dosyaları
FETÖ'nün MİT kumpasında incelenen delil dosyaları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 7 Şubat MİT kumpası iddianamesinde yer alan bilirkişi raporunda, FETÖ’nün internet ortamında yayınlayarak kara propaganda yaptığı sözde ‘Oslo görüşmeleri’nin, ‘parça parça birleştirilmiş kayıtlardan’ oluştuğu tespiti yapıldı. Bilirkişi raporunda şöyle denildi; “Kamuoyunda Oslo görüşmeleri olarak bilinen ses kaydının delil disklerinde bulunmadığı, ‘Delil 2’ diskinde bulunan 12 ses dosyasının parça parça birleştirilmesinden oluşturulduğu tespit edilmiştir.”

DHA
MİT kumpasında tespit edilen dosyalar

DİSKLERİN ORJİNALLERİ ADLİ EMANETTE YOK

  • FETÖ’nün MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve teşkilata yönelik kumpas soruşturmasında, 13 Ocak 2012 tarihinde, Diyarbakır DTP İl binasında yapılan aramada ele geçirildiği ileri sürülen sözde “Oslo görüşmeleri” kayıtlarının bulunduğu harddisklerde bilirkişi incelemesi yapıldı. Raporda “Delil 1” ve “Delil 2” olarak adlandırılan disklerin orijinallerinin ‘Adli Emanette’ bulunmadığı, bu nedenle imajlarının da alınmadığı vurgulandı. Bu nedenle incelemede 3 Şubat 2012 tarihinde Emniyet Müdürlüğü tarafından alındığı anlaşılan adli imajların kullanıldığı belirtildi.

DHA
MİT kumpasında tespit edilen dosyalar

DİSKLER SAHTE İSİMLE VE DİYARBAKIR’DAN ALINDI

Bilirkişi raporunda Delil 1 ve Delil 2 diskinin, 1 Mart 2011 tarihinde, Diyarbakır’da AVM içinde bulunan bilgisayar mağazasından, ismini Zekeriya G. olarak bildiren bir kişi tarafından nakit olarak satın alındığı belirtildi. Ancak internet, çeşitli kaynak ve veri tabanları üzerinde yapılan incelemede Zekeriya G. isminde bir kişiye rastlanmadığı ifade edilen raporda, mağazadan istenen satış faturasına göre Delil 1 ve Delil 2 adı verilen disklerle birlikte toplam 4 adet disk alındığı, 2 farklı hard diske ise arama ve el koyma tutanaklarında rastlanılmadığı bildirildi.

KAYITLAR BİLGİSAYAR ORTAMINDA DÜZENLENDİ

  • Raporda Delil 2 diskinde bulunan 12 adet ses dosyasının 20 Ağustos 2011 tarihinde bilgisayar ortamına aktarıldığı, 5 Ocak 2012 tarihinde ise Delil 2 diskine kopyalandığı tespiti yapıldı. Kopyalanma saat, dakika ve saniyelerinden yola çıkan bilirkişiler dosyaların 20 Ağustos 2011'de kayıt cihazından bir bilgisayara, 5 Ocak 2012 tarihinde de kopyalarının bilgisayar veya USB Flash bellek gibi çok daha hızlı bir cihazdan Delil 2 diskine aktarıldığını belirledi.

12 SES DOSYASI PARÇA PARÇA BİRLEŞTİRİLDİ

Bilirkişiler kayıtlar üzerinde yaptıkları incelemede tüm ses kaydı dosyalarının Türkiye'de veya aynı zaman dilimine ayarlı bir bilgisayar ile kopyalandığı tespiti yaptı. Raporda şu önemli bilgilere yer verildi: “Ses kayıt dosyaları üzerinde yapılan kodek ve üst veri incelemesinde, 23 dakika ile 1 saat 40 dakika arasındaki sürelerde olduğu anlaşılan 12 ses kaydı aynı cihazla kaydedildi. 13 Eylül 2011 tarihinde bir siteye yüklenen ve kamuoyunda "Oslo Görüşmeleri" olarak bilinen ses kaydının delil disklerinde bulunmadığı anlaşıldı. Fakat ilgili ses kaydı Delil 2 diskinde bulunan ses kayıtlarının parça parça birleştirilmesinden oluşturulduğu tespit edildi. Delil 2’de bulunan 12 dosyadaki ses kayıtlarında en az iki farklı zaman ve iki farklı yerde yapılan görüşmelerin kayıtlarının olduğu anlaşıldı.

FETÖ, DİSKLERİ OLAY YERİNE YERLEŞTİRDİ

  • Raporda disklerin FETÖ tarafından olay yerine yerleştirildiğine ilişkin şu tespitler yapıldı: “Delil 1 ve Delil 2'nin aynı bilgisayardan ve aynı kullanıcı tarafından formatlandı. İçeriklerinde bulunan tüm dosyalar kopyalandı. Arama ve el koyma tutanağına göre olay yerinde aynı odada ele geçirilen laptoplara ait imajlar incelendiğinde, Delil 1 ve Delil 2'nin bu laptoplara hiç bağlanmadığı anlaşıldı. Yapılan değerlendirmeye göre, 13 Ocak 2012 tarihinde ele geçirilen delil disklerinin imajları olay yerinden alınmadı. İçerikleri ve elde edilen bulgular nedeniyle bu harddisklerin bulundukları yere bir şekilde FETÖ/PDY’nin amaç ve hedefleri doğrultusunda yerleştirildi. Buraya konulmak ve sonrasında da aramada ele geçirilmek üzere bir kısım kişilere verildi. Dava dosyasında delillerin nasıl taşındığına dair herhangi bir belgeye de rastlanmadı. Delillerin imajlarının emniyet tarafından 21 gün sonra 3 Şubat 2012 tarihinde örgüt elebaşından operasyon talimatı gelmesi sonrasında alındığı ve hızla incelenerek örgüt amaç ve hedeflerine hizmet edecek ses kayıtlarının bu disklerde bulunduğu anlaşıldı.
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