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ANKARA

MİT ve TSK'dan ortak operasyon: Dört PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Metina'da 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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Haber Merkezi AA
MİT ve TSKdan ortak operasyon: Dört PKKlı öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığından yapılana açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi."

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