Gündem MiTten 18 bin kişiye İKK eğitimi
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MiT’ten 18 bin kişiye İKK eğitimi

MİT, 390 stratejik kurumda görev yapan 18 bin 268 personele “İstihbarata Karşı Koyma” ve “Stratejik İş Birliği” brifingi verdi. Brifingde bilgi güvenliği, siber casusluk ve teknik istihbarata karşı koyma yöntemleri anlatıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MİT, 390 stratejik kurumda görev yapan 18 bin 268 personele eğitim verdi.
MİT, 390 stratejik kurumda görev yapan 18 bin 268 personele eğitim verdi.

Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT), 390 stratejik kurumda görev yapan 18 bin 268 personele "İstihbarata Karşı Koyma" ve "Stratejik İş Birliği" (İKK) brifingi verildi. Brifing kapsamında, savunma sanayi başta olmak üzere stratejik görev alanına sahip devlet daireleri ve özel kurumlara, İKK ve koruyucu güvenlik, bilgi güvenliği, siber casusluğa karşı alınması gereken önlemler, elektronik ve teknik istihbarata karşı koyma gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

2009’DAN BERİ DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin jeopolitik konumu, yabancı gizli servislerin ilgi alanında olması ve son yıllarda savunma sanayi alanında gösterdiği atılımlar nedeniyle istihbarata karşı koyma alanında önlemlerini artıran Milli İstihbarat Teşkilatı, 2009 yılında hayata geçirilen projeyle, stratejik kurum ve kuruluşlar ile aynı alanda görev yapan özel firmalarda görevli kritik personelin bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının artırılması amacıyla "İstihbarata Karşı Koyma" ve "Stratejik İş Birliği" brifingleri düzenliyor.

İSTİHBARATA KARŞI KOYMA

"İstihbarata Karşı Koyma" konusunun taşıdığı önem ve Türkiye'nin son yılllarda savunma sanayi alanında gösterdiği atılım nedeniyle önceliğin savunma sanayisine verildiği eğitimlerde katılımcılara, Türkiye'nin milli menfaatleri ve vatandaşlarının güvenliği kapsamında, istihbarat toplama ve İKK çalışmalarının sadece MİT'in gayretine bırakılamayacağı, bunun ülkenin bütün milli varlıkları ile katıldığı topyekun bir mücadele gerektirdiğinin untulmamasının önem arz ettiği vurgulandı.

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