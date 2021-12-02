Gündem MİTten Garada nokta operasyon
ANKARA

MİT'ten Gara'da nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
MİTten Garada nokta operasyon
Arşiv

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, 29 Kasım'da Irak'ın kuzeyindeki Gara'da operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK'dan nokta operasyon: Etkisiz hale getirildiler
DÜNYA
MİT ve TSK'dan nokta operasyon: Etkisiz hale getirildiler

MİT'ten Irak’ın kuzeyinde nokta atışı operasyon
GÜNDEM
MİT'ten Irak’ın kuzeyinde nokta atışı operasyon
Gece olması şans: Ankarada inşaat çalışması yapılan arazinin yanındaki dükkanda çökme

'Gece olması şans': Ankara'da inşaat çalışması yapılan arazinin yanındaki dükkanda çökme
BMde silahlı saldırgan alarmı

BM'de silahlı saldırgan alarmı

Genel Merkez kapatıldı, tüm personel uyarıldı.
Fitchten Türkiye açıklaması

Fitch'ten Türkiye açıklaması

​Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 10,5'e yükseltti.
Talancılar durdurulsun

Talancılar durdurulsun

​Kredinin yüzde 60'ını dolar zenginleri alıyor.
Gizli açık ambargo dönemi kapandı

Gizli açık ambargo dönemi kapandı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli silah sanayiine övgü.
Öncelik düşük faiz

Öncelik düşük faiz

​Yeni Hazine Bakanı Nureddin Nebati'den ilk mesaj.

Hedefi 11 ayda aştık

Hedefi 11 ayda aştık

​İhracatta yıllık hedef olan 211 milyar dolar şimdiden aşıldı.

Paket mini reform köklü

Paket mini reform köklü

​Siyasi Partiler ve seçim kanunlarında değişiklikler içeren çalışmada son aşamaya gelindi.

Aksa Müslümanlarındır

Aksa Müslümanlarındır

​Mescid-i Aksa'nın İslami kimliği BM'de teyit edildi.
Türbelere neden gidiyoruz?

Türbelere neden gidiyoruz?

​Hastalıklara çare bulmak ve psikolojik rahatlama en bilinen sebepler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.