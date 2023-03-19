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MİT'ten PKK'nın para kasasına nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/YPG’nin Suriye Halep ve Tel Rıfat Maliye Sorumlusu Hamza Kobani kod adlı Mehmet Yıldırım’ı etkisiz hale getirdi.

11:02 . 19/03/2023 الأحد
AA
Hamza Kobani kod adlı Mehmet Yıldırım

Hamza Kobani kod adlı Mehmet Yıldırım

MİT’e ait özel bir ekibin Halep Şeyh Maksut’da 24 Şubat 2023 tarihinde düzenlediği gizli bir operasyonla etkisiz hale getirdiği Mehmet Yıldırım’ın PKK’ya 1986 yılında katıldığı ve örgütün en eski kadrolarından olduğu öğrenildi.


Hamza Kobani kod adlı Mehmet Yıldırım’ın Türkiye ve Irak’ta üst düzey örgütsel faaliyet yürütmesinin ardından 2015 yılında Suriye alanına geçiş yaptığı ve örgütün lider kadrolarıyla irtibatlı bir şekilde maliye sorumluluğunu yürüttüğü de tespit edildi.




#mit
#pkk/YPG
#halep
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