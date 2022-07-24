​Montrö’nün değeri arttı

Ukrayna limanlarından çıkarak Türkiye’de boğazlardan geçecek olan gemilerin saldırılara karşı korunması için de Montrö Boğazlar sözleşmesi devrede olacak. Emekli diplomatlar, mutabakat kapsamında Montrö Boğazlar sözleşmesinin değerini Yeni Şafak’a anlattı.

Vahit Özdemir

KORİDOR MONTRÖ İLE GÜVENDE

Boğazlar sözleşmesi ile birlikte Tahıl Koridorunun ve gemilerin güvenliğinin sağlandığını belirten emekli büyükelçi Uluç Özülker, “Montrö’nün önemini bu anlaşma ile bir kez daha net bir biçimde gördük. Karadeniz şu anda dışarıdan gelecek olan bütün güçlere kapalıdır. Bu gemilere herhangi bir şekilde sataşma veya saldırı durumu söz konusu olmayacak. Yani dış ülkelerin etkenlerine tamamen kapalı. Süreç tamamen 4 temsilcinin kontrolünde olacak. Rusya ve Ukrayna’nın masaya oturması, Türkiye’nin arabuluculuğundan ziyade mutabakata katılan diğer ülkelerin Türkiye’ye bir güveni sonucu olan bir durumdur” dedi.

ELİMİZİ GÜÇLENDİRİYOR

Boğazlar sözleşmesi ile birlikte Rusya ve Ukrayna’ya güvence verilirken savaşta olan iki devletin aynı masaya oturmasını sağlayan Türkiye’nin dünyada daha fazla söz sahibi olacağını belirten emekli büyükelçi Vahit Özdemir, “Burada insani bir yardımlaşma var. Bu noktada insanların ihtiyacı olan bir gıdanın sağlıklı bir şekilde ulaştırılmasında Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin yeri çok önemli. Bu güvenceyi savaşta olan iki ülkeye verip, onları aynı masaya oturtmak büyük bir başarıdır” diye konuştu.

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