Mossad’a ajanlık yaptıkları için tutuklanan 15 kişiyle ilgili savcılığa gönderilen yazıda Süleymaniye Camii’yle ilgili detay dikkat çekiyor. Buna göre şüpheliler arasında bulunan Amal S.E.S’ten Süleymaniye’nin iç ve dış kısımlarının videosunu çekmesi istendi. Ancak Amal S.E.S. hasta olduğu için videoyu kocasına çektirip irtibatlı olduğu kişiye gönderdi.