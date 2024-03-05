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MOSSAD'a bir darbe daha: 7 şüpheli gözaltında! Özel dedektif Hamza Turhan Ayberk TV programlarına bile katılmış

MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla, edindikleri bilgileri para karşılığı MOSSAD'a satan 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden birinin eski bir kamu personeli olan şuan özel dedektiflik yapan Hamza Turhan Ayberk olduğu tespit edildi. TV'lerde sabah programlarına katılan Ayberk'e 2019'da yılında Belgrad'da MOSSAD tarafından eğitim verildiği ortaya çıktı.

09:49 - 5/03/2024 Salı
Güncelleme: 12:42 - 5/03/2024 Salı
AA
Özel dedektiflik yapan Hamza Turhan Ayberk'in para karşılığı MOSSAD'a bilgi sızdırdığı belirlendi.
Özel dedektiflik yapan Hamza Turhan Ayberk'in para karşılığı MOSSAD'a bilgi sızdırdığı belirlendi.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği ortak operasyonla, edindikleri bilgileri İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a satan 7 kişi gözaltına alındı.

TV'lerde sabah programlarına katılmış

Gözaltına alınan kişilerden birinin TV'lerde sabah programlarına katılan ve eski bir kamu personeli olan Hamza Turhan Ayberk olduğu tespit edildi.


MİT, yaptığı çalışmalar kapsamında, özel dedektif Ayberk'in para karşılığı MOSSAD'a bilgi sızdırdığını belirledi.


Ayberk'in, aldığı talimatlar üzerine Türkiye'deki Orta Doğulu şahıs ve şirketler hakkında bilgi derlediği tespit edildi.


Eski bir kamu görevlisi olan ve özel dedektiflik yapan Ayberk'in, MOSSAD'a bilgi temin etmek için aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu şahıslardan ekip kurduğu belirlendi.

MOSSAD'dan Belgrad'da özel eğitim

MOSSAD'ın
Victoria kod adlı
ajanı aracılığı ile özel dedektif Hamza Turhan Ayberk ile temasa geçtiği tespit edildi. Ayberk, İsrail Gizli Servisi tarafından önce basit işlerde kullanıldı.

2019'da yılında Belgrad'da Ayberk'e yapılacak işlerle ilgili MOSSAD tarafından eğitim verildi. Ayberk, MOSSAD'ın yönlendirmesiyle gizli haberleşme uygulamaları kullandı. Resmi kayıtlara yansımaması için ödemeleri kripto para üzerinden aldı.

Tehdit ve takip de yaptı

Özel dedektif Hamza Turhan Ayberk, bilgi sızdırmanın yanı sıra tehdit ve takip faaliyetlerinde de bulundu.


Hedefindeki kişilerin araçlarına takip cihazı yerleştirdiği ve konumlarını anlık olarak MOSSAD'a aktardı tespit edildi. Takip ettiği kişileri taciz ettiği, zaman zaman tehditlerde bulunduğu öğrenildi.


#MOSSAD
#MİT
#Emniyet
#Operasyon
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