Gündem Motoruna kuş çarpan uçak acil iniş yaptı
TRABZON

Trabzon haberleri: Motoruna kuş çarpan uçak acil iniş yaptı

Motoruna kuş çarpan uçak acil iniş yaptı

Türk Hava Yollarına ait Tiflis-İstanbul seferini yapan uçak, motoruna kuş çarpması sonucu Trabzon Havalimanına acil iniş yaptı.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Türk Hava Yollarına (THY) ait Tiflis-İstanbul seferini yapan uçak, motoruna kuş çarpması sonucu Trabzon Havalimanına acil iniş yaptı.

Trabzon Havalimanı Mülki İdare Amiri Numan Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, kalkıştan bir süre sonra sol motoruna kuş çarpan THY'ye ait uçağın, teknik arıza dolayısıyla Trabzon Havalimanı'na iniş izni istediğini söyledi.

Uçağın, havalimanına sorunsuz iniş gerçekleştirdiğini belirten Hatipoğlu, herhangi bir problem yaşanmadığını vurguladı.

Öte yandan, acil iniş yapan uçağın seferden çekildiği, yolcuları İstanbul'a götürecek uçağın Trabzon Havalimanı'na gelmesinin beklendiği öğrenildi.

THY’nin hedefi yılda bin pilot
EKONOMİ
THY’nin hedefi yılda bin pilot

Şimşekler geceyi aydınlattı

Şimşekler geceyi aydınlattı

Etkili olan yağış sırasında şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
Soruşturmada yeni gelişme

Soruşturmada yeni gelişme

Evrim Atış'ın gözaltına alınan anne ile babası tutuklandı.
İran'a petrol darbesi

İran'a petrol darbesi

​Hindistan İran'dan petrol ithalatını yüzde 25 azalttı.
Bakanlık yalanladı

Bakanlık yalanladı

​Kanser hastalarından ücret alındığı haberleri yalanlandı.
Terörlemücadele mesajı

Terörlemücadele mesajı

​Milli Savunma Bakanı Akar, operasyonların süreceğini söyledi.
Bedellide süre 21 güne indi

Bedellide süre 21 güne indi

Bedelli teklifinin iki maddesi komisyondan geçti.
İstanbul'daetkili olacak

İstanbul'daetkili olacak

​Trakya'da etkili olan yağış İstanbul semalarında..
CHP kurultay yolunda

CHP kurultay yolunda

​CHP'de olağanüstü kurultay için 618 delege imza verdi.
Fabrikadabüyük yangın

Fabrikadabüyük yangın

Köpük fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Ankara'da korkutan patlama sesi

Ankara'da korkutan patlama sesi

F-16 uçağının sonik patlaması Başkent'te korkuya neden oldu.
3 ile uyarı: Sağanak geliyor!

3 ile uyarı: Sağanak geliyor!

​Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'a sağanak uyarısı yapıldı.
Restleştiler

Restleştiler

ABD 'mafya' dedi, İran'dan 'ahmakça' yanıtı geldi.
15 isimlesürpriz toplantı

15 isimlesürpriz toplantı

​G-20 dönüşü Dolmabahçe'de gerçekleşti.
Süre daralıyor

Süre daralıyor

Devlete borcu olanlar için son 8 gün.
Atamalar yarın

Atamalar yarın

Binlerce sözleşmeli öğretmen adayı nefesini tuttu.
'Değişiklik düşünmüyoruz'

'Değişiklik düşünmüyoruz'

AK Parti Sözcüsü Ünal, bedelliyle ilgili son gelişmeleri açıkladı.
Şikayet yağdı

Şikayet yağdı

​İkinci el otoda belge dolandırıcılığı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.