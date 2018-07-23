Trabzon haberleri: Motoruna kuş çarpan uçak acil iniş yaptı Motoruna kuş çarpan uçak acil iniş yaptı Türk Hava Yollarına ait Tiflis-İstanbul seferini yapan uçak, motoruna kuş çarpması sonucu Trabzon Havalimanına acil iniş yaptı.

Haber Merkezi 23 Temmuz 2018, 22:32 Son Güncelleme: 23 Temmuz 2018, 22:34 AA