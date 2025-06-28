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MSB acı haberi duyurdu: Libya'da kalp krizi geçiren askerimiz şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: Libya'da kalp krizi geçiren askerimiz şehit oldu

09:3428/06/2025, суббота
G: 28/06/2025, суббота
Yeni Şafak
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Şehit Hava Pilot Albay İsmail Haldun Maden
Şehit Hava Pilot Albay İsmail Haldun Maden

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Libya'da görev yapan Hv.P. Alb. İsmail Haldun Maden'in kalp krizi geçirerek şehit olduğu bildirildi.

Libya'da görev yapan Hava Pilot Albay İsmail Haldun Maden kalp krizi sonucu şehit düştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Libya'da görev yapmakta olan Hava Pilot Albay İsmail Haldun Maden, geçirdiği kalp krizi neticesinde derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27 Haziran 2025 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."


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