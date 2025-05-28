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Ankara'dan acı haber: Eğimli arazide düşen jandarma personeli şehit oldu

Ankara'dan acı haber: Eğimli arazide düşen jandarma personeli şehit oldu

18:1628/05/2025, Çarşamba
DHA
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Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat şehit oldu.
Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat şehit oldu.

Ankara'da aranan bir şahsın yakalanması esnasında eğimli arazide düşerek ağır yaralanan jandarma personeli kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da araması olan kişinin yakalanması sırasında eğimli arazide düşerek ağır yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat'ın, kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. Ankara İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat, aranan şahsın yakalanması esnasında eğimli arazide düşerek ağır şekilde yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" dedi.



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