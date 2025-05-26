Vatani görevi sırasında rahatsızlanıp vefat eden asker 24 yıl sonra şehit sayıldı

"İdare mahkemesine vazife malullüğü aylığı bağlanması, yani şehit statüsüne alınması istemiyle dava ikame ettik. Mahkeme, Kadir Kanga'nın askerlik sebep ve tesiri altında hayatını kaybettiğini, bulaşıcı bir hastalık olan hepatitin yol açtığı bazı rahatsızlıklardan dolayı karaciğer yetmezliğinden vefat ettiğini, bunun da askerliğin sebep ve tesiri altında gerçekleştiğini, nitekim bu tip bulaşıcı hastalıkların askerlik gibi kalabalık yaşantının olduğu yerlerde daha hızlı vücut bulduğunu değerlendirdi. Bu şekilde davayı kabul ederek, Kanga'nın şehit statüsüne alınmasına karar verdi. Müvekkilim Betül Kanga, babasının vefatının üzerinden 24 yıl geçtikten sonra artık şehit kızı oldu. Bunun haklı gururunu yaşıyor."