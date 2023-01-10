MSB duyurdu: Hakkari'de 47 bin 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari hudut hattında 6 paket 47.500 gram toz eroin ve 8.500 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.
Hakkari hudut hattında Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. MSB’den edinilen bilgiye göre Jandarma ekiplerini tarafından yapılan arama tarama faaliyetlerinde 3 çuval içerisinde 46 paket 47.500 gram toz eroin ve 8.500 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.
Terör örgütünün en büyük destekçisi olan uyuşturucu çetelerine bir darbe daha!
Hakkâri hudut hattında @Jandarma ile müşterek gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde 3 çuval içerisinde 46 paket 47.500 gram toz eroin ve 8.500 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. pic.twitter.com/LGinw1OKHh
Terör örgütünün en büyük destekçisi olan uyuşturucu çetelerine bir darbe daha!