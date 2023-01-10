Gündem MSB duyurdu Hakkaride 47 bin 500 gram uyuşturucu ele geçirildi
HAKKÂRİ

MSB duyurdu: Hakkari'de 47 bin 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari hudut hattında jandarma ile müşterek gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde 3 çuval içerisinde 46 paket 47 kilo 500 gram toz eroin ve 8 kilo 500 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi Diğer
MSB duyurdu: Hakkaride 47 bin 500 gram uyuşturucu ele geçirildi
Hakkari

Hakkari hudut hattında 6 paket 47.500 gram toz eroin ve 8.500 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hakkari hudut hattında Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. MSB’den edinilen bilgiye göre Jandarma ekiplerini tarafından yapılan arama tarama faaliyetlerinde 3 çuval içerisinde 46 paket 47.500 gram toz eroin ve 8.500 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: PKK'dan kaçan bir terörist teslim oldu
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı duyurdu: PKK'dan kaçan bir terörist teslim oldu

'Türk bayrağını kaldıracak kadar HDP yönetiyor'
OYNAT 01:29
'Türk bayrağını kaldıracak kadar HDP yönetiyor'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi'nin Türk bayrağını kaldırarak Rudaw'a verdiği röportajı eleştiren Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, CHP'yi HDP'nin yönettiğini belirtti. Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak ile beraber hazırlayıp sunduğu Hafıza programında konuşan Çelik, 'CHP genel merkezinde Türk bayrakları Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı tarafından kaldırıldı. HDP dengesi CHP genel merkezinde Türk bayraklarını kaldırtacak kadar yönetmeye başlamış' ifadelerini kullandı. Çelik yorumuna karşılık Kaynak ise, 'Ya bayrak için bu kadar can verilmedi mi? Bütün savaşlar onun için yapılmadı mı?' dedi.

227 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi
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Kocaeli ve çevre illerde güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen 227 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.
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Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Kavuk koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sıkı güvenlik önlemiyle otobüslerle İstanbul Havalimanına doğru yola çıktı.
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Düzensiz göçmenler, pasaport işlemlerinin ardından charter seferiyle Afganistanın başkenti Kabile yollanacak.
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Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ocak 2022den bu yana İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezinden 6 bin 326 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.
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227 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi
Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Kocaeli Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'nden İstanbul'a gönderildi.

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı
OYNAT 01:06
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 16 şüpheli yakalandı.

ByLock kullandıkları tespit edilen 18 şüphelinin yakalanması için harekete geçen polis, İstanbul, Adıyaman, Eskişehir ve Kahramanmaraş'ta çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda halen görevde olan 1 hemşire, 1 öğretmen ile ihraç edilmiş 1 polis ve 1 merkez bankası personeli memurunun da aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. 16 şüphelinin örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olması dışında haklarında örgütle bağlantıları olduklarına dair ihbar ve örgütün finans kaynağı Bankasya'da artıran hesaplarının olduğu öğrenildi. Şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü. 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

İngiltere'de camiye alçak saldırı
OYNAT 00:29
İngiltere'de camiye alçak saldırı
İngiltere'nin Shiffield bölgesindeki Abdullah bin Mesud Camisi'ne saldırı düzenlendi. Saldırıda camide bulunan Kur'an'ı Kerim'lerle, yoksullar için dağıtılması amacı ile muhafaza edilen yardım malzemeleri ve diğer birçok eşya tahrip edildi.
Yürek yakan feryat

Yürek yakan feryat

​Evlatları scooter kazasında ölmüştü: Birbirlerine sarılıp ağladılar.
Kayaların içi oyularak yapıldı

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Birgi mimari dokusunu 7 asırdır koruyor.

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