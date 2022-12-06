MSB duyurdu: Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandılar

MSB'den yapılan açıklamada "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1’inin FETÖ, 1’inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/0BFJtMlQC6
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/0BFJtMlQC6— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 6, 2022