Gündem MSB duyurdu Yunanistana kaçmaya çalışırken yakalandılar
POLİTİKA

MSB duyurdu: Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandılar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri FETÖ biri PKK/KCK terör örgütü mensubu toplam beş kişinin yakalandığını duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
MSB duyurdu: Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandılar
Arşiv

MSB'den yapılan açıklamada "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1’inin FETÖ, 1’inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

MSB: Üçü FETÖ'cü dört teröristi daha yakaladı
GÜNDEM
MSB: Üçü FETÖ'cü dört teröristi daha yakaladı

MSB duyurdu: Beş FETÖ'cü yakalandı
GÜNDEM
MSB duyurdu: Beş FETÖ'cü yakalandı
Türkiyenin en gizli yeri

Türkiye'nin en gizli yeri

Kimse girmeye cesaret edemiyordu: İki köyün arasında bulundu.
Ronaldonun gözü çeyrek finalde

Ronaldo'nun gözü çeyrek finalde

​Dünya Kupası'nda günün programı.
Kılıçdaroğlunun TBMMye yönelik gazi çıkışına gazeteci Nedim Şener tepki gösterdi: 15 Temmuz gecesi belediye başkanının evinde saklanan anlayamaz

​Yunanistan'ın adalardaki tatbikatlarına tepki: Barış istemiyorlarsa biz de gereğini yaparız.

"İlk defa gördüm doğal olmadığı çok açık."

​Kara harekatı öncesi terör örgütünü kurtarmak için harekete geçtiler.

​TBMM Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'nun 'Gazi Meclis' sözlerine tepki.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.