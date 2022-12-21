MSB 'Kanlı Noel' şehitlerini andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücret yarın belli olacak

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, ''Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız'' ifadelerini kullandı.