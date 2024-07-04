MSB son bir haftalık bilançoyu açıkladı: 57 terörist etkisiz hale getirildi

"Çoğunluğu bebek, çocuk, kadın olmak üzere yaklaşık 38 bin Filistinlinin ölümüne sebep olan İsrail, vahşi saldırılarına, toplu katliamlarına ve işgallerine devam etmektedir. Masum Filistin halkının çığlıkları tüm dünya tarafından hala duyulmamakta ve görmezden gelinmektedir. İsrail'in saldırılarını bölgeye yayma girişimleri ciddi tehdit oluşturmaktadır. Çatışmaların bölge ülkelerine yansımasının hiç kimsenin yararına olmayacağı ve durumu daha karmaşık hale getireceği açıktır. Uluslararası barış ve güvenliği korumakla görevli kurumları, Filistin meselesinin çözümü ve bölgede sükunetin tesis edilmesi için bir kez daha üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz."