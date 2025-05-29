MSB: Suriye’de tek bir silahlı yapı olarak sadece Suriye ordusu bulunmalı

Milli Savunma Bakanlığı Kaynakları; Türkiye, Suriye ve Ürdün'den müteşekkil Koordinasyon Birimi'nin 19 Mayıs tarihinde Suriye'de göreve başladığını, Türkiye'den de Koordinasyon Birimi için personel görevlendirildiğini duyurdu. Yeni Suriye yönetimi ile SDG terör örgütü arasındaki mutabakat sürecini yakından takip ettiklerini belirten MSB, "Suriye’de tek bir silahlı yapı olarak sadece Suriye ordusunun bulunması gerektiği ve SDG terör örgütünün Suriye ordusuna entegrasyonu konularında tutumumuz değişmemiştir. Suriye’de ayrılıkçı gündemlere müsaade edilmeyecektir" dedi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Eskişehir'de bulunan Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına bağlı 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye harekat alanlarında 8 Ocak'tan bu yana sürdürülen "tünel imha" faaliyetleri kapsamında, Tel Rıfat bölgesinde yaklaşık 132, Menbic bölgesinde ise 108 kilometre uzunluğundaki tünellerin imha edildiğini bildirdi.
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Eskişehir'de bulunan Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına bağlı 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.
Aktürk, Hava Kuvvetlerinin 114'üncü kuruluş yıl dönümünü, İstanbul'un fethinin 572'nci yıl dönümünü kutladı, ayrıca Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terörle mücadeleye, sınırların korunmasına, karada, denizde ve havada ülkenin savunması ile güvenliğini sağlamaya kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Tuğamiral Aktürk, sınır güvenliğine ilişkin şu bilgileri verdi:
NATO
Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ikili ilişkiler ve uluslararası görevler kapsamında, geniş bir coğrafyada dünya güvenliği, barışı ve istikrarına önemli katkılar sağlamayı sürdürdüğünü belirtti.
Zeki Aktürk, "Muharebenin Geleceğini Keşfetmek, Harekat Alanını Şekillendirmede Çoklu Ortam Harekatlarının Rolü" temasıyla NATO müttefiklerinin temsilcileri, stratejik ve operatif komutanlıklarda görevli personelin katıldığı, Genelkurmay Başkanı'nın açılış konuşmasını yaptığı NATO Çoklu Ortam Harekatı Konferansının 22 Mayıs'ta Ankara'da yapıldığını hatırlattı.
Tuğamiral Aktürk, sözlerini şöyle sürdürdü:
İkili görüşmeler
Tuğamiral Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in programına ilişkin de bilgi verdi.
Aktürk, Bakan Güler'in Brüksel'de 4 Haziran'da düzenlenecek ve 50'ye yakın ülke temsilcisinin katılacağı Ukrayna Savunma Temas Grubu ile 5 Haziran'daki NATO Savunma Bakanları Toplantılarına katılım sağlayacağını bildirdi.
Söz konusu toplantılara ilişkin konuşan Aktürk, şunları kaydetti:
İsrail saldırıları
Tuğamiral Aktürk, daha önce olduğu gibi Mescid-i Aksa'da kışkırtıcı eylemler yapan İsrail'in, Filistin halkına yönelik soykırımını sürdürdüğünü ve Filistin topraklarını ilhak ile işgallerini genişletmeye devam ettiğini söyledi.
Can kayıplarının her geçen gün arttığı, hastanelerin yıkıldığı, insanların açlıkla ölüme mahkum edildiği Filistin'de, yaşananların karşısında hala somut bir adım atılmadığını ifade eden Aktürk, "Uluslararası toplum, insancıl ve uluslararası hukuk ihlalini önlemek adına üzerine düşen görevi gerçekleştirerek barış ortamı için kalıcı ateşkesi sağlamalıdır." dedi.
Eğitim ve tatbikatlar
Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, eğitim ve tatbikat faaliyetlerine kesintisiz devam ettiğine işaret etti.
Kayseri'de yapılan Erciyes Hava İndirme, Konya'da gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan Ortak Elektronik Harp ve Ankara'da düzenlenen İnsani Yardım tatbikatlarının yarın tamamlanacağını ifade eden Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin katıldığı Norveç'teki Steadfast Deterrence tatbikatının bugün, Nijer'deki Tarha Nakal tatbikatının yarın, yerinden katılımla düzenlenen Steadfast Cobalt tatbikatının ise 31 Mayıs'ta sona ereceğini bildirdi.
Defender Europe kapsamında 26 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında icra edilen Immediate Response Tatbikatı'nda, tatbikat kontrol merkezinde 3 gözlemci subay görevlendirildiğini belirten Aktürk, Defender Europe ile bağlantılı olarak 9-24 Haziran tarihleri arasında Romanya'da düzenlenecek Saber Guardian Tatbikatı'na da iştirak edilmesinin planlandığını kaydetti.
Ayrıca, 2-5 Haziran tarihleri arasında İzmir'de Anadolu Yıldızı Arama Kurtarma Tatbikatı'nın icra edilmesinin planlandığını dile getiren Zeki Aktürk, 2-20 Haziran'da Polonya'da gerçekleştirilecek NATO Koalisyon Kuvvetleri Birlikte Çalışabilirlik Tatbikatı ile Baltık Denizi'nde yapılacak BALTOPS NATO Deniz Tatbikatı'na da iştirak edilmesinin öngörüldüğünü aktardı.
TCG Barbaros fırkateyninin Karadeniz Uyumu Harekatı kapsamında YAVUZ, KANUNİ, ABDÜLHAMİD HAN ve FATİH sondaj gemileri ile sismik çalışmalar yapan BARBAROS HAYRETTİN PAŞA gemisine refakat ve koruma görevine devam ettiğini söyleyen Tuğamiral Aktürk, şunları kaydetti:
Bakanlık kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"Ayrılıkçı gündemlere müsaade edilmeyecektir"
Suriye'deki son gelişmelere ilişkin sorular üzerine kaynaklar, daha önce DEAŞ terör örgütüyle mücadele için 5 ülke tarafından ortak bir Harekat Merkezi kurularak çalışmalara başlanması kararı alındığını hatırlattı.
Koordinasyon biriminin Şam'da görev yapması yönünde Suriye'den davet alındığını belirten kaynaklar, şunları kaydetti:
Türkiye'nin Avrupa Güvenlik Eylem Fonu'na dahil olması
Bakanlık kaynakları, Türkiye'nin Avrupa Güvenlik Eylem Fonu'na (SAFE) dahil olmasına ilişkin sorular üzerine, Ukrayna'daki savaş ve güncel küresel gelişmelere paralel olarak Avrupa'nın savunma kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların hız kazandığını belirtti.
Kaynaklar, bu kapsamda AB tarafından savunma tedarikine harcanmak üzere üye ülkelere 150 milyar avroluk fon sağlanmasını öngören SAFE Tüzüğü'nün 27 Mayıs'ta AB Konseyi'nde kabul edildiğini bildirdi.
SAFE mekanizmasının prensip olarak Türkiye'nin de katılımına açık olduğunu dile getiren kaynaklar, ancak tüzükte Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelere yönelik birçok kısıtlayıcı tedbirin bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: