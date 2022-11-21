Gündem MSB TSK saldırılara misliyle karşılık veriyor
ANKARA

MSB: TSK saldırılara misliyle karşılık veriyor

Milli Savunma Bakanlığı; 'TSK, saldırılara misliyle karşılık veriyor' diyerek 'Çocuk, yaşlı; öğrenci-öğretmen demeden, masum sivillere yönelik saldırılarını sürdüren, okulları dahi hedef alma alçaklığını gösteren hainlerden yaptıklarının hesabı soruldu, sorulmaya devam ediyor' açıklaması yaptı.

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Haber Merkezi DHA
MSB: TSK saldırılara misliyle karşılık veriyor
MSB: TSK saldırılara misliyle karşılık veriyor

Bakanlığın Twitter'daki hesabından, Gaziantep'in Karkamış ilçesine gerçekleştirilen havan saldırısı sonrası açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Çocuk, yaşlı; öğrenci-öğretmen demeden, masum sivillere yönelik saldırılarını sürdüren, okulları dahi hedef alma alçaklığını gösteren hainlerden yaptıklarının hesabı soruldu, sorulmaya devam ediyor. TSK, saldırılara misliyle karşılık veriyor" denildi.

Terör örgütü YPG/PKK'dan Karkamış'a roket saldırısı
GÜNDEM
Terör örgütü YPG/PKK'dan Karkamış'a roket saldırısı

PKK tarafından atılan roket liseyi vurdu
OYNAT 01:07
PKK tarafından atılan roket liseyi vurdu
Terör örgütü YPG/PKK tarafından atılan 4 roket, Karkamış ilçe merkezindeki Etiler Lisesi ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti. Saldırılar nedeniyle aralarında öğrencilerin de bulunduğu 2 kişi şehit oldu, 6 kişi yaralandı.


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