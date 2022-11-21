MSB: TSK saldırılara misliyle karşılık veriyor

Bakanlığın Twitter'daki hesabından, Gaziantep'in Karkamış ilçesine gerçekleştirilen havan saldırısı sonrası açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Çocuk, yaşlı; öğrenci-öğretmen demeden, masum sivillere yönelik saldırılarını sürdüren, okulları dahi hedef alma alçaklığını gösteren hainlerden yaptıklarının hesabı soruldu, sorulmaya devam ediyor. TSK, saldırılara misliyle karşılık veriyor" denildi.
Çocuk, yaşlı; öğrenci-öğretmen demeden, masum sivillere yönelik saldırılarını sürdüren, okulları dahi hedef alma alçaklığını gösteren hainlerden yaptıklarının hesabı soruldu, sorulmaya devam ediyor.
TSK, saldırılara misliyle karşılık veriyor.
#Hesapzamanı pic.twitter.com/6NJgInCz9S
Çocuk, yaşlı; öğrenci-öğretmen demeden, masum sivillere yönelik saldırılarını sürdüren, okulları dahi hedef alma alçaklığını gösteren hainlerden yaptıklarının hesabı soruldu, sorulmaya devam ediyor.