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ANKARA

MSB’den ’AKSUNGUR İHA’ paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı’nın (İHA) yer aldığı bir video klip paylaştı.

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Haber Merkezi İHA
MSB’den ’AKSUNGUR İHA’ paylaşımı
AKSUNGUR İHA

Milli Savunma Bakanlığının AKSUNGUR İHA’nın yer aldığı videolu klip paylaşımında, “Hazır ol cenge, istiyorsan sulh-u salah! Gökyüzündeki gözümüz AKSUNGUR ile vatanımız, mavi vatanımız ve semalarımız daha güvende. Yerli ve milli savunma sanayimiz ile gücümüze güç katmaya devam ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.
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