MSB’den ’AKSUNGUR İHA’ paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığının AKSUNGUR İHA’nın yer aldığı videolu klip paylaşımında, “Hazır ol cenge, istiyorsan sulh-u salah! Gökyüzündeki gözümüz AKSUNGUR ile vatanımız, mavi vatanımız ve semalarımız daha güvende. Yerli ve milli savunma sanayimiz ile gücümüze güç katmaya devam ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Hazır ol cenge, istiyorsan sulh-u salah!
Gökyüzündeki gözümüz AKSUNGUR ile vatanımız, mavi vatanımız ve semalarımız daha güvende…
Yerli ve millî savunma sanayimiz ile gücümüze güç katmaya devam ediyoruz. pic.twitter.com/xde9RBJOck
Hazır ol cenge, istiyorsan sulh-u salah!