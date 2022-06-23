MSB’den ’AKSUNGUR İHA’ paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığının AKSUNGUR İHA’nın yer aldığı videolu klip paylaşımında, “Hazır ol cenge, istiyorsan sulh-u salah! Gökyüzündeki gözümüz AKSUNGUR ile vatanımız, mavi vatanımız ve semalarımız daha güvende. Yerli ve milli savunma sanayimiz ile gücümüze güç katmaya devam ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Hazır ol cenge, istiyorsan sulh-u salah!



Gökyüzündeki gözümüz AKSUNGUR ile vatanımız, mavi vatanımız ve semalarımız daha güvende…



Yerli ve millî savunma sanayimiz ile gücümüze güç katmaya devam ediyoruz. pic.twitter.com/xde9RBJOck — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 23, 2022