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MSB'den son ikaz: Suriye'deki seçim tamamen iptal edilmeli

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından, terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG’nin Suriye’nin kuzeyinde yapmayı planladığı ve ertelediğini duyurduğu sözde yerel seçimlerle ilgili açıklama geldi.

12:16 - 13/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 12:17 - 13/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Tuğamiral Zeki Aktürk
Tuğamiral Zeki Aktürk

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta haftalık bilgilendirme toplantısı düzenledi.


"İptal edilmesi uyarımızı yineliyoruz"


MSB'den yapılan bilgilendirme şöyle:

Terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG’nin Suriye’nin kuzeyinde yapmayı planladığı ve ertelediği duyurduğu sözde yerel seçimlerle ilgili olarak şunları söyledi:


“Daha önce Sn. Cumhurbaşkanımız ve Sn. Bakanımız bu seçimlerin yapılmaması noktasında gerekli uyarıları yapmıştı. Bu sözde seçimlerin ertelemeden ziyade tamamen iptal edilmesi gerektiği konusunda uyarmıştık. Terör örgütü tarafından yapılmak istenen bu sözde seçimler BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararına, Suriye’nin toprak bütünlüğüne aykırıdır. Ertelenmesi değil tamamen iptal edilmesi uyarımızı yineliyoruz."



#MSB
#Suriye
#seçim
#YPG
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