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MSB'den 'teğmenlere soruşturma' iddiasına yalanlama: Harp Okulları ile idari bağı kalmadı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada "Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir. Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır" denildi.

Lokman Özdemir
14:40 - 2/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:46 - 2/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Harp Okullarının mezuniyet töreninde bazı teğmenlerin sosyal medyaya yansıyan görüntüleri gündem olmuştu.


Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) açıklama yapıldı.


Yapılan açıklamada
"
Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir.
Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır"
denildi.





#MSB
#Teğmen
#Harp okulları
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