MSB'den 'teğmenlere soruşturma' iddiasına yalanlama: Harp Okulları ile idari bağı kalmadı

Harp Okullarının mezuniyet töreninde bazı teğmenlerin sosyal medyaya yansıyan görüntüleri gündem olmuştu.
Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada
"
Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir.
Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır"
denildi.
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9 dakika önce