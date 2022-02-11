Gündem Mucur ocağında feci ölüm
ŞANLIURFA

Mucur ocağında feci ölüm

Şanlıurfa’da mucur ocağında bir kamyon yaklaşık 15 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada kamyonun sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Mucur ocağında feci ölüm
Mucur ocağında feci ölüm

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Eyyübiye ilçesi Suruç-Akçakale Çevreyolu üzerinde yaşandı. Mucur ocağında kepçenin yerinden söktüğü kayaları almaya giden İsa Demir’in (53) kullandığı 33 BEN 86 plakalı kamyon, yaklaşık 15 metrelik uçuruma yuvarlandı.

İHA


Kamyonun takla atarak aşağı devrildiğini gören işçiler, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

İHA


İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan Demir’in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Özgecansız yedi yıl

Özgecan'sız yedi yıl

​Vahşice katledildiğinde henüz 19 yaşındaydı...
Bir gram bile yoktu şimdi tonlarca var

Bir gram bile yoktu şimdi tonlarca var

​Türkiye'de üretiliyor: Dünyanın her yerinden talep yağıyor.
Emsal karar

​Eşine bakkal çırağıyla gönderdiği 'soğuk su' pahalıya patladı.

​Ayşenur Arslan'a suç duyurusu: TMT hakkındaki skandal sözleri tepki toplanıştı

29 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Dip fiyatı görmüştü ekonomiye kazandırılıyor.

İkinci el araç satıcıları zor durumda: Gelen giden ve arayan yok!

​Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.