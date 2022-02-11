Mucur ocağında feci ölüm

Ekonomi

Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisini açıkladı

Merkez Bankası Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını paylaştı. Piyasa katılımcıları anketinde cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 16,13 TL iken, bu anket döneminde 16,04 TL oldu. 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 21,40 ihtimalle yüzde 22,00 - 24,99 aralığında, yüzde 25,36 ihtimalle ise yüzde 25,00 - 27,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.