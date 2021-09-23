Gündem Müdürün teklifini kabul etmediler
KOCAELİ

Müdürün teklifini kabul etmediler

Büyükşehirlerde öğrencilerin fahiş kira artışları nedeniyle yaşadıkları barınma sorunu istismar alanına dönüştü. Radikal sol gruplar ‘Barınamıyoruz’ sloganı ile başlatılan eylemleri Türkiye geneline yaymak için çağrılar yapmaya başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Müdürün teklifini kabul etmediler
Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk eylem yapan gençlerin yanına giderek yurt teklifinde bulundu.

Büyükşehirlerde öğrencilerin fahiş kira artışları nedeniyle yaşadıkları barınma sorunu istismar alanına dönüştü. Radikal sol gruplar ‘Barınamıyoruz’ sloganı ile başlatılan eylemleri Türkiye geneline yaymak için çağrılar yapmaya başladı. İzmit’teki eylem, istismarın boyutunu gözler önüne serdi. Şehirde bir grup genç, ‘Barınamıyoruz’ sloganıyla eylem başlatarak geceyi Cumhuriyet Parkı’nda geçirdi. Yaklaşık 20 kişilik grubun eylem başlatması sonrası, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk eylem yapan gençlerin yanına gelerek, şikayetleri dinledi.

  • Aktürk, gençlerin yurtlarda kalabileceğini belirterek, “Buradaki arkadaşların barınma problemlerinin olmadığını bugün için söyleyebilirim. Şu an Kocaeli’de öğrencilerin yurtlarda kalma olanakları ile ilgili çözümsüz bir durum yok” dedi. Aktürk gruptakilere kendilerini araçlarla götürerek yurtlara yerleştirebileceğini söyledi. Ancak gruptakiler öneriyi kabul etmeyerek eylemi sürdürdü.

BAZILARI BAŞKA İLLERDEN

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da “İlimizde yurt kapasitesinin yetersiz olduğu gerekçesi ile eylem yapan gençlerin bir kısmının farklı şehirlerden geldiği ve ilimizle irtibatının olmadığı ayrıca eyleme katılan gençlerin hiçbirinin yurt konusunda talebi olmadığı tespit edilmiştir” dedi.

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