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Muğla açıklarında sürüklenen teknedeki iki kişi kurtarıldı

Muğla açıklarında sürüklenen teknedeki iki kişi kurtarıldı

18:3615/06/2025, Pazar
AA
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Yedeklenen tekne Akyarlar'a emniyetle yanaştırıldı.
Yedeklenen tekne Akyarlar'a emniyetle yanaştırıldı.

Muğla'nın Bodrum açıklarında sürüklenen 15 metrelik teknedeki 2 kişi, KIYEM-6 can kurtarma botu tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 2 kişi bulunan 15 metre boyundaki teknenin Bitez önlerinde sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklenen tekne, Akyarlar'a yanaştırıldı.

Teknedeki 2 kişi de kurtarıldı.


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