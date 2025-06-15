Muğla açıklarında sürüklenen teknedeki iki kişi kurtarıldı

Yedeklenen tekne Akyarlar'a emniyetle yanaştırıldı.
Muğla'nın Bodrum açıklarında sürüklenen 15 metrelik teknedeki 2 kişi, KIYEM-6 can kurtarma botu tarafından kurtarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 2 kişi bulunan 15 metre boyundaki teknenin Bitez önlerinde sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklenen tekne, Akyarlar'a yanaştırıldı.
Teknedeki 2 kişi de kurtarıldı.
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