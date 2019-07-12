Sabah saatlerinde yeniden başladı: 39 saattir devam ediyor

Muğla'nın Dalaman ilçesinde önceki gün çıkan ve Fethiye’ye sıçrayan, dün kontrol altına alınan orman yangınına günün ağarmasıyla hava araçlarıyla da müdahale ediliyor.

DÜN KONTROL ALTINA ALINMIŞTI

Gece boyunca karadan söndürme çalışmalarının devam ettiği yangına sabah helikopterler de müdahaleye başladı.

Bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, havadan yangın alanını inceledi.

AA Dalaman'daki yangına havadan müdahale

Ekiplerin bölgede havadan ve karadan söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Dalaman'ın Karacaağaç Mahallesi'nde önceki gün çıkan ve Fethiye’ye sıçrayan orman yangını yaklaşık 350 hektarlık alanda etkili olmuş, yangın dün kontrol altına alınmıştı.

Bakan Pakdemirli 39 saattir müdahale edilen yangını denetledi

Fethiye’nin Göcek Mahallesi’ne sıçrayan orman yangını yaklaşık 350 hektarlık alanda etkili oldu. Dün sabah saatlerinde kontrol altına alınan ancak öğleden sonra şiddetli rüzgar nedeniyle yeniden aktif hale gelen yangın, akşam saatlerinde ikinci kez kontrol altına alındı. 39 saattir devam eden yangına, günün ağarmasıyla birlikte havadan müdahaleye tekrar başlandı. Sahanın etrafını iş makineleri ve arazözlerle çevreleyerek genişlemeyi durduran ekipler, olası patlamaları önlemek için yanan alan içerisinde devam eden yangınlara müdahale ediyor.

AA Dalaman'daki yangına havadan müdahale

Dün sabah erken saatlerde Muğla’ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, söndürme çalışmalarını bizzat koordine ediyor. Yangın bölgesinden bir an olsun bile ayrılmayan Bakan Pakdemirli, bu sabah da günün ilk ışıklarıyla birlikte helikoptere binerek çalışmaları havadan takip etti. Pakdemirli’nin incelemesinin ardından son durumla ilgili bilgi vereceği bildirildi.

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AA Dalaman'daki yangına havadan müdahale

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