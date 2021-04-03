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MUĞLA

Muğla haberleri: ​Erdoğan Marmaris’te

Erdoğan Marmaris’te

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre dinlenmek üzere Muğla Marmaris’teki Okluk Konukevi’ne gitti. Cuma namazını Konukevi’ndeki mescitte kılan Erdoğan’ı AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ve MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz ziyaret etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muğla haberleri: ​Erdoğan Marmaris’te
Hafta sonunu Marmaris’te geçirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı AK Parti ve MHP’nin Muğla il başkanları ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir süre dinleneceği Muğla’nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt Mahallesi’ndeki Okluk Konukevi’ne gitti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Okluk Konukevi’nde bulunan mescitte kılarken, kendisini AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ve MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Okluk Konukevi’nde hafta sonuna kadar kalması beklenirken, çalışmalarını buradan sürdüreceği öğrenildi.

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Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile bir telefonla görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Sudan ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı.

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