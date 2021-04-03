Erdoğan Marmaris’te

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Kıbrıs Rum Yönetimi'ne 'EOKA' tepkisi: Aynı zihniyet bugün de devam ediyor

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin terör örgütü EOKA'nın kuruluşunun 66'ncı yılı nedeniyle düzenlediği anma törenine tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Kıbrıs Türklerini azınlık olarak gören ve onları yok sayan zihniyetlerinin bugün de aynen devam ettiği" vurgulandı.