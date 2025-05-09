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Muğla'da kullandığı traktörün üstüne devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Muğla'da kullandığı traktörün üstüne devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

15:119/05/2025, Cuma
DHA
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan Müslüm Çamur (45), yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Yaylaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Müslüm Çamur idaresindeki traktör, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp devrildi; Çamur altında kaldı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Çamur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Çamur'un cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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