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Muğla'da otomobilden ormana sıçrayan yangın söndürüldü

Muğla'da otomobilden ormana sıçrayan yangın söndürüldü

10:362/07/2025, Çarşamba
AA
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Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.
Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesinde, otomobilde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Kıyıkışlacık yolunda plakası öğrenilemeyen otomobilin motor kısmı alev aldı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, ormana sıçradı.

Sürücünün durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.


Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi, ormanda zarar oluştu.




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