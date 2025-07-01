Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Antalya'da yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Antalya'da yangın ormana sıçramadan söndürüldü

17:191/07/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Devlet Su İşleri Müdürlüğü'ne ait sulama pompaj istasyonu merkezindeki enerji nakil hattından kıvılcım sonucu yangın çıkmıştı, yangının ormana sıçramadan kontrol altına alındığı kaydedildi.
Devlet Su İşleri Müdürlüğü'ne ait sulama pompaj istasyonu merkezindeki enerji nakil hattından kıvılcım sonucu yangın çıkmıştı, yangının ormana sıçramadan kontrol altına alındığı kaydedildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne (DSİ) ait sulama pompaj istasyonundaki yangın, yakınındaki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yeşilyurt mahallesinde saat 15.00 sıralarında Devlet Su İşleri Müdürlüğü'ne ait sulama pompaj istasyonu merkezindeki enerji nakil hattından kıvılcım sonucu yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle çevredeki otluk alana sıçrayan alevler hızla yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. DSİ personeli hortum ve kovaya su doldurup alevleri söndürmeye çalıştı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.



#Antalya
#yangın
#son dakika
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kerem Aktürkoğlu'ndan 'Leman' paylaşımı: Yere batsın zihniyetiniz