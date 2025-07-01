Antalya'da yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Yeşilyurt mahallesinde saat 15.00 sıralarında Devlet Su İşleri Müdürlüğü'ne ait sulama pompaj istasyonu merkezindeki enerji nakil hattından kıvılcım sonucu yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle çevredeki otluk alana sıçrayan alevler hızla yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. DSİ personeli hortum ve kovaya su doldurup alevleri söndürmeye çalıştı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.