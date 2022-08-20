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Muğla'da trafik kazası: 1 ölü

Muğla’nın Fethiye İlçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladılar

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Haber Merkezi İHA
Muğlada trafik kazası: 1 ölü
Fethiye'de kaza

Muğla’nın Fethiye İlçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Ölüdeniz Mahallesi Ovacık Mevkisi Polis Evi kavşağında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burak Samet Erdoğan’ın (29) kullandığı 48 ABT 445 plakalı motosiklet, B.Ş. (28) idaresindeki 34 LA 2464 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerinde gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Erdoğan’a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye tedavi altına alınan Erdoğan doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Erdoğan’ın ölüm haberini alan ailesi ve sevenleri yasa boğulurken, otomobil sürücüsü B.Ş. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale eden ekiplere yolcu otobüsü çarptı: 16 ölü, 21 yaralı
OYNAT 01:10
Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale eden ekiplere yolcu otobüsü çarptı: 16 ölü, 21 yaralı
Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Gaziantep Valisi Davut Gül, olay yerinde incelemede bulundu.

Kaza sonrası kendisine yardıma gelen polislere saldırdı
FOTOĞRAF 7
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Olay, Kuşadası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, 03 UV 406 plakalı araç sürücüsü E.A., direksiyon hakimiyetini kaybederek yol üzerinde bulunan elektrik trafosuna çarptı.
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Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
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İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Ekipler kısa sürede bölgeye gelirken, araç sürücüsü E.A. kendisine yardım etmek isteyen trafik polislerine sözlü ve fiziki olarak saldırdı
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Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan araç sürücüsü, bölgeye sevk edilen takviye asayiş ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.
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Yapılan kontrollerde araç sürücüsü E.A.’nın 238 promil alkollü olduğu tespit edilirken, ehliyetine 8 ay el konuldu. Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan sürücü gözaltına alınırken, otomobil ise çekici marifetiyle otoparka çekildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza sonrası kendisine yardıma gelen polislere saldırdı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 238 promil alkollü olduğu tespit edilen araç sürücüsü, polislere saldırdı. Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan sürücü gözaltına alınırken, otomobil ise çekici marifetiyle otoparka çekildi.
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