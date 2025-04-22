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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı

18:2922/04/2025, Salı
AA
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Yapılan operasyonda yakalanan 15 şüpheliden 10'u tutuklanırken 39 şahıs hakında adli işlem başlatıldı.
Yapılan operasyonda yakalanan 15 şüpheliden 10'u tutuklanırken 39 şahıs hakında adli işlem başlatıldı.

Muğla'da İl Emniyet Müdürlüğü'nün eş zamanlı yürüttüğü çalışmada uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı. 39 Şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik yürüttüğü çalışmada

İl genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

15 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonda bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, 325 sentetik ecza, tabanca, av tüfeği, 7 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe
"uyuşturucu madde ticareti yapmak"
suçundan tutuklandı, 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Operasyon kapsamında 39 şüpheliye ise adli işlem yapıldığı öğrenildi.


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