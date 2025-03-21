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Narkotik köpeği ile arama yapıldı: 6 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik köpeği ile arama yapıldı: 6 kilo uyuşturucu ele geçirildi

10:5821/03/2025, Cuma
IHA
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İzmir'in Bornova ilçesinde durdurulan bir araçta, narkotik köpeği ile yapılan aramada 6 kilo 700 gram skank maddesi ele geçirildi.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından İzmir'e, bir araçla yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Plakası belirlenen araç Bornova ilçesinde durdurulurken, narkotik madde arama köpeği 'Alis' ile arama yapıldı. Aramada 6 kilo 700 gram skank maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili M.Y. ve Y.H. adlı 2 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



#izmir
#bornova
#uyuşturucu
#narkotik

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