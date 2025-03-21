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Bursa'da sahte akaryakıt fişi operasyonu: Dokuz kişi tutuklandı

Bursa'da sahte akaryakıt fişi operasyonu: Dokuz kişi tutuklandı

10:3921/03/2025, Cuma
DHA
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Bursa'da sahte akaryakıt fişleri ile vergi kaybına yol açtığı belirlenen 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 9'u tutuklandı, 2'si ev hapis aldı, 1'i serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, bazı şüphelilerin vergi kaçırmak amacıyla sahte akaryakıt fişi düzenlediğini tespit etti. Akaryakıt alımı yapılmayan ticari araçlara işlem yapılmış gibi gösterildiği, sahte fişlerin gider olarak bildirildiği ve bu yolla vergi kaçırıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında Bursa merkezli İstanbul, Ordu ve Amasya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Yüksek değerde sahte fiş ele geçirildi

Eş zamanlı 12 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda yaklaşık 35 milyon TL değerinde 12 bin sahte akaryakıt fişi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden A.A. (56) emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden U.F.Ü. (42) ve V.T.'ye (50) ev hapsi verilirken; H.A.K. (46), F.Ç. (31), S.Ç. (33), S.B. (33), G.A. (47), T.A. (46), A.T. (43), S.A. (33) ve G.D. (38) tutuklandı.



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