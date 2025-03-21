Bursa'da sahte akaryakıt fişi operasyonu: Dokuz kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, bazı şüphelilerin vergi kaçırmak amacıyla sahte akaryakıt fişi düzenlediğini tespit etti. Akaryakıt alımı yapılmayan ticari araçlara işlem yapılmış gibi gösterildiği, sahte fişlerin gider olarak bildirildiği ve bu yolla vergi kaçırıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında Bursa merkezli İstanbul, Ordu ve Amasya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.