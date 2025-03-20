Diyarbakır'da operasyon: 4 Zanlı Yakalandı

Çalışmalar kapsamında, "kasten öldürme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçlarından 2012 tarihinden itibaren aranan, 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ş., "eşi kasten öldürme" suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.G., "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.M.S., Dicle, Kocaköy, Silvan ve Bağlar ilçelerinde icra edilen operasyonlar neticesinde yakalandı.