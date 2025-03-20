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Evinde 40 milyon lirayla yakalandı

Evinde 40 milyon lirayla yakalandı

04:0020/03/2025, Perşembe
G: 20/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Ali Nuhoğlu.
Ali Nuhoğlu.

Dün sabah saatlerinde şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çarpıcı sonuçlar elde edildi.

Şüpheliler arasında yer alan Ali Nuhoğlu, evinde 40 milyon lirayla kaçmaya hazırlanırken yakalandı. Nuhoğlu İnşaat’ın sahibi olan Ali Nuhoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yakınlığı ile tanınıyor. Değeri 50 milyon lira olan üç villayı Ekrem İmamoğlu'na 15 milyon liraya devretmesiyle gündeme gelen Ali Nuhoğlu'nun, tanıdığı isimlere kurdurduğu paravan şirketlerle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yüz milyonlarca liralık ihaleler aldığı öne sürülüyor.



#Ali Nuhoğlu
#Gözaltı
#Nuhoğlu İnşaat

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