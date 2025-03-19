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Evde tünel kazıp kaçak kazı yaptılar: 3 şüpheli gözaltına alındı

Evde tünel kazıp kaçak kazı yaptılar: 3 şüpheli gözaltına alındı

11:5919/03/2025, Çarşamba
AA
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir evde, tünel açarak kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine 2 katlı bir eve operasyon düzenledi.

15 metre uzunluğunda tünel kazdılar

Evde 1 metre genişliğinde ve 10 metre derinliğinde çukur olduğu, çukurun devamında ise 15 metre uzunluğunda tünel kazıldığı tespit edildi. Ev ve bahçesinde yapılan aramada, 2 merdiven, 2 kazma, 2 çapa, 4 kürek, 2 metre uzunluğunda demir şiş, 30 metre uzatma kablosu, elektrikli vinç, benzinli su pompası, toprak burgu makinesi ve el arabası ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

#Akçakoca
#Düzce
#jandarma
#kaçak kazı operasyonu

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