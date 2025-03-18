Beş ilde 2 ayrı organize suç örgütüne operasyon: 80 şüpheli yakalandı

Adana’da C.T. ve H.T.’nin elebaşılığını yaptığı 2 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik Adana merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarımızda; elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 80 şüpheliyi yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana merkezli İstanbul, İzmir, Mersin ve Osmaniye’de düzenlenen operasyonlarda, yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, Haraç İsteme ve Zorla Para Alma, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme, Uyuşturucu ve Silah Ticareti suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.