Gündem Muharrem İnce Kıvırmak yok diyerek CHPye tepki gösterdi Bir gün Atatürkçü öbür gün tezkereye hayırcı olmayacağız
MALATYA

Muharrem İnce 'Kıvırmak yok' diyerek CHP'ye tepki gösterdi: Bir gün Atatürkçü öbür gün tezkereye hayırcı olmayacağız

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eski partisi CHP'nin Suriye ve Irak tezkeresine hayır demesine tepki gösterdi. "Malatya’da ne diyorsak Rize’de aynısını söyleyeceğiz." diyen İnce, "Bir gün Atatürkçü öbür gün tezkereye hayırcı olmayacağız" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi İHA
Muharrem İnce Kıvırmak yok diyerek CHPye tepki gösterdi: Bir gün Atatürkçü öbür gün tezkereye hayırcı olmayacağız
Muharrem İnce

Partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirmek üzere Malatya’ya gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Öğretmenevi civarında parti aracından inerek bölgedeki esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Açılış töreninde konuşan İnce, "Malatya’ya gelip başka bir şey, Edirne’ye gidip başka bir şey söylemeyeceğiz. Malatya’da ne diyorsak Rize’de aynısını söyleyeceğiz. Diyarbakır’da Tekirdağ’da aynısını söyleyeceğiz. Kıvırmak yok, millete yalan söylemek yok. Bir gün Atatürkçü öbür gün tezkereye hayırcı olmayacağız. Ne diyorsak o, doğru bildiğimizi yapacağız, inandığımızı yapacağız." ifadelerini kullandı.

İnce konuşmasının ardından partisinin Malatya il binasının açılışını yaptı.

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