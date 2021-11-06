Muharrem İnce 'Kıvırmak yok' diyerek CHP'ye tepki gösterdi: Bir gün Atatürkçü öbür gün tezkereye hayırcı olmayacağız

Partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirmek üzere Malatya’ya gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Öğretmenevi civarında parti aracından inerek bölgedeki esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.
Açılış töreninde konuşan İnce, "Malatya’ya gelip başka bir şey, Edirne’ye gidip başka bir şey söylemeyeceğiz. Malatya’da ne diyorsak Rize’de aynısını söyleyeceğiz. Diyarbakır’da Tekirdağ’da aynısını söyleyeceğiz. Kıvırmak yok, millete yalan söylemek yok. Bir gün Atatürkçü öbür gün tezkereye hayırcı olmayacağız. Ne diyorsak o, doğru bildiğimizi yapacağız, inandığımızı yapacağız." ifadelerini kullandı.
İnce konuşmasının ardından partisinin Malatya il binasının açılışını yaptı.