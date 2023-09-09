Muharrem İnce Tanju Özcan'ın 'asansör' iddiasını doğruladı: Ben de tanığım

Muharrem İnce-Tanju Özcan
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, eski CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında çarpıcı bir iddiada bulunmuştu. Özcan, katıldığı yayında
"Sayın Engin Özkoç, belediye başkanı seçildiğim dönemde beni aradı, ‘Asansör kontrolü işlerini İstanbul'daki bir firmaya vermenizi istiyoruz’ dedi."
ifadelerini kullanmıştı.
"Genel başkan 'Benim bilgim yok' dedi"
"Genel başkan 'Benim bilgim yok' dedi"
Konuya ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bilgi edindiğini ifade eden Özcan şunları söylemişti:
" ‘Bunun sosyal amacı var mı?’ dedim. Sonra Genel Başkan’ı aradım, görüşemedim. Şükran Kütükçü’yle görüştüm ‘Bu firmaya vermek istemiyorum, burnuma kötü kokular geliyor. Genel Başkan’a sorar mısınız?’ dedim. Sayın Genel Başkan ‘Hayır, benim bu konuda bir bilgim yok’ dedi."
İnce Özcan'ın iddialarını destekledi: Ben de tanığım
İnce Özcan'ın iddialarını destekledi: Ben de tanığım
Özcan'ın bu iddialarının ardından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den de konuya ilişkin açıklama geldi. İnce, katıldığı televizyon programında tepki çeken iddiaların doğru olduğunu söyledi. Muharrem İnce,
"Tanju Özcan'ın asansör iddiasına ben de tanığım"
dedi.
#Muharrem İnce
#Tanju Özcan
#CHP
#Engin Özkoç
1 hour ago