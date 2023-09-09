Muharrem İnce Tanju Özcan'ın 'asansör' iddiasını doğruladı: Ben de tanığım

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefetin seçimi neden kaybettiğine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Siz de olsanız, ben de olsam kazanırdık ama bu söylemler olmayacaktı. Kılıçdaroğlu’nun söylemleri yanlıştı." diye konuştu. "Ne kadar kaçak FETÖ’cü varsa CHP’yi destekledi." diyen İnce, "Kılıçdaroğlu Ukrayna'dan yana tavır koymamızı söyledi. ABD’ye neden göz kırpıyorsun? Bırak devleti yönetenler, denge politikasını yürütsünler." dedi.