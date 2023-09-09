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Muharrem İnce Tanju Özcan'ın 'asansör' iddiasını doğruladı: Ben de tanığım

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın CHP'ye yönelik 'asansör firması' suçlamalarının doğru olduğunu açıkladı. Özcan'ın "Engin Özkoç, belediye başkanı seçildiğim dönemde beni aradı. 'Asansör kontrolü işlerini İstanbul'daki bir firmaya vermenizi istiyoruz' dedi." şeklindeki açıklamasını doğrulayan İnce, "Ben de tanığım" dedi.

12:27 . 9/09/2023 Saturday
Yeni Şafak
Muharrem İnce-Tanju Özcan

Muharrem İnce-Tanju Özcan

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, eski CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında çarpıcı bir iddiada bulunmuştu. Özcan, katıldığı yayında
"Sayın Engin Özkoç, belediye başkanı seçildiğim dönemde beni aradı, ‘Asansör kontrolü işlerini İstanbul'daki bir firmaya vermenizi istiyoruz’ dedi."
ifadelerini kullanmıştı.

"Genel başkan 'Benim bilgim yok' dedi"

Konuya ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bilgi edindiğini ifade eden Özcan şunları söylemişti:

" ‘Bunun sosyal amacı var mı?’ dedim. Sonra Genel Başkan’ı aradım, görüşemedim. Şükran Kütükçü’yle görüştüm ‘Bu firmaya vermek istemiyorum, burnuma kötü kokular geliyor. Genel Başkan’a sorar mısınız?’ dedim. Sayın Genel Başkan ‘Hayır, benim bu konuda bir bilgim yok’ dedi."

İnce Özcan'ın iddialarını destekledi: Ben de tanığım

Özcan'ın bu iddialarının ardından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den de konuya ilişkin açıklama geldi. İnce, katıldığı televizyon programında tepki çeken iddiaların doğru olduğunu söyledi. Muharrem İnce,
"Tanju Özcan'ın asansör iddiasına ben de tanığım"
dedi.

Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'nun neden istifa etmediğini açıkladı: Partideki yolsuzluklar ortaya çıkacağı için gitmiyor
Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'nun neden istifa etmediğini açıkladı: Partideki yolsuzluklar ortaya çıkacağı için gitmiyor

Geçtiğimiz aylarda Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan çıkışları nedeniyle CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP lideri ve CHP eski Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özcan, Kılıçdaroğlu'nun partideki yolsuzluklar ortaya çıkacağı için genel başkanlık koltuğunu bırakmadığını söyleyip, "Hangi ajanslara ne adı altında para ödedikleri, belediyeleri nasıl kullandıkları ortaya çıkacak" dedi. Özkoç'u da hedef alan Özcan, "Belediye başkanı seçildiğim dönemde beni aradı, ‘Asansör kontrolü işlerini şu firmaya vermenizi istiyoruz’ dedi." şeklinde konuştu.



#Muharrem İnce
#Tanju Özcan
#CHP
#Engin Özkoç
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