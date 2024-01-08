Yerel seçimlere sadece 82 gün kaldı. Siyasi partilerde seçim hazırlıkları hızla devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki çatışma, aday belirleme sürecini gölgelemekte.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlere yönelik ittifak arayışları çerçevesinde eski CHP'li olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi kabul etmişti.
Uzun bir aranın ardından CHP ile masaya oturan İnce, yerel seçimlere dair görüşlerini ve Özgür Özel ile olan görüşmedeki detayları İsmail Saymaz'a anlattı.
Yerel seçim gündemine özel değerlendirmeler de yapan İnce, AK Parti'nin 31 Marta seçimlerine giden süreçte, 2019'daki gibi hatalar yapmadığını belirtti.
Kendisinin İzmir adaylığını istediğinin gündeme geldiğini belirten İnce, böyle bir talebi olmadığını söyledi.
"İzmir artık çantada keklik değil"
İnce şöyle konuştu:
"AK Parti doğru adaylar tespit ediyor"
Ankara ve İstanbul'da AK Parti'nin doğru adayları belirlediğini söyleyen ince şöyle konuştu:
"İYİ Parti iyi bir kaybettiren olacak"
CHP'nin iyi Parti ile anlaşamaması ve İyi Parti'nin seçime kendi adayları ile girme kararını da değerlendiren Muharrem İnce, İyi Parti'nin bu seçimin kaybettireni olacağın söyledi.