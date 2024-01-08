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Muharrem İnce'den muhalifleri üzecek Murat Kurum yorumu: AK Parti İstanbul'da en iyi adayı koydu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Özgür Özel ile yaptığı görüşmenin ardından ilk açıklamasını yaparak, AK Parti'nin yerel seçimlere girerken doğru adaylar belirlediğini ve İzmir'in CHP için kolay kazanılacak bir şehir olmadığını belirtti.

09:33 - 8/01/2024 Pazartesi
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Murat Kurum - Recep Tayyip Erdoğan - Muharrem İnce
Murat Kurum - Recep Tayyip Erdoğan - Muharrem İnce

Yerel seçimlere sadece 82 gün kaldı. Siyasi partilerde seçim hazırlıkları hızla devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki çatışma, aday belirleme sürecini gölgelemekte.


CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlere yönelik ittifak arayışları çerçevesinde eski CHP'li olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi kabul etmişti.


Uzun bir aranın ardından CHP ile masaya oturan İnce, yerel seçimlere dair görüşlerini ve Özgür Özel ile olan görüşmedeki detayları İsmail Saymaz'a anlattı.


Yerel seçim gündemine özel değerlendirmeler de yapan İnce, AK Parti'nin 31 Marta seçimlerine giden süreçte, 2019'daki gibi hatalar yapmadığını belirtti.


Kendisinin İzmir adaylığını istediğinin gündeme geldiğini belirten İnce, böyle bir talebi olmadığını söyledi.





"İzmir artık çantada keklik değil"


İnce şöyle konuştu:


İzmir’in adı geçiyor. “Muharrem İnce istiyor” dediler.Benim böyle bir talebim olmadı. İzmir kolay mı dersin? İzmir zor. Niye zor? İyi Parti aday çıkarıyor çünkü. DEM Parti de çıkarabilir. İzmir çantada keklik değil.

"AK Parti doğru adaylar tespit ediyor"


Seçim öngörüsü sorulan İnce, AK Parti'nin süreci başarılı yürüttüğünü belirtirken,
"AK Parti çok iyi hazırlanıyor. Bu seçimde hiç hata yapmadıklarını görüyorum. Doğru adaylar tespit ediyorlar."
ifadelerini kullandı.

Ankara ve İstanbul'da AK Parti'nin doğru adayları belirlediğini söyleyen ince şöyle konuştu:


Bence en iyi adayı koydular İstanbul’a. Turgut Altınok da doğru bir isim. Mansur Yavaş’a göre doğru... Ülkücü oyları paylaşırlar.

"İYİ Parti iyi bir kaybettiren olacak"


CHP'nin iyi Parti ile anlaşamaması ve İyi Parti'nin seçime kendi adayları ile girme kararını da değerlendiren Muharrem İnce, İyi Parti'nin bu seçimin kaybettireni olacağın söyledi.


İnce,
"Bir şeyler alacaklar, göreceksin. İYİ Parti iyi bir kaybettiren olacak bu sefer."
dedi.



#Muharrem İnce
#CHP
#İYİ Parti
#AK Parti
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