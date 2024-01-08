İzmir’in adı geçiyor. “Muharrem İnce istiyor” dediler.Benim böyle bir talebim olmadı. İzmir kolay mı dersin? İzmir zor. Niye zor? İyi Parti aday çıkarıyor çünkü. DEM Parti de çıkarabilir. İzmir çantada keklik değil.