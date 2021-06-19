Gündem Muhteşem konser görsel şölene dönüştü
ANKARA

Muhteşem konser görsel şölene dönüştü

Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi Muhteşem bir konsere ev sahipliği yaptı. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nın müze özelliğinin yanı sıra bir eğitim yuvası olarak da hizmet vereceğini dile getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muhteşem konser görsel şölene dönüştü
Halk danslarının sergilendiği konser büyük beğeni topladı.

Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nda ilk konser düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, tarafından verilen konser görsel şölene döndü. Halk danslarının sergilendiği konser büyük beğeni topladı. Başta Türkiye olmak üzere Kazakistan, Türkmenistan, Kırım, Azerbaycan, Kaşkay, Kerkük, Kıbrıs, Tuva, Tataristan, Gagavuzya ve Karaçay’a ait halk ezgileri ve halk danslarının sergilendiği konser de adeta tarih canlandırıldı.

Enver Demirel
Enver Demirel

KONSER PANDEMİ KURALLARINA UYGUN YAPILDI

  • Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nın açık alanında düzenlenen konser pandemi kurallarına uygun şekilde düzenlendi. Katılımcılar öncelikle sosyal mesafe, maske ve hijyene dikkat ederek dezenfektan kullanıldı. Daha sonra müze merdivenlerine sosyal mesafeli konulan minderlerde yerlerini aldı.

“TÜRK TARİH MÜZESİ VE PARKI BİR EĞİTİM YUVASI”

“Türk Dünyası Ezgileri Müzemizden Yankılanıyor” konserine katılanlar keyifli dakikalar geçirdiler. 200’e yakın heykel ve 4 ayrı heykel kompozisyonu arasında verilen konser sonunda katılımcılar Türk bayraklarıyla Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa Türküsü’ne eşlik ettiler.

  • Konserde bir konuşma yapan Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nın müze özelliğinin yanı sıra bir eğitim yuvası olarak da hizmet vereceğinin vurgusunu yaptı. Başkan Demirel konuşmasında; “Yerel yönetimler olarak birçok hizmet yapılabilir önemli olan misyona sahip eserler bırakmaktır. Biz de Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nda bu misyonu yürütüyoruz. Bu müzemiz gençlerimize bir örnek ve eğitim yuvası olacak. Tarihlerini burada geliştirecekler. Pandemi döneminde yaklaşık

2 yıldan beri ilk defa bir etkinlik düzenliyoruz. Bu etkinliğimizi pandemi kurallarına riayet ederek kısıtlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. İnşallah salgın sürecini bir an önce atlatırız ve vatandaşlarımız ile birlikte tekrar çeşitli etkinliklerde bir araya geliriz” dedi.

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