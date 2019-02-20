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POLİTİKA

Mülteciler Avrupa kapısına dayanır

Suriye’de tesis edilecek bir güvenli bölgenin göç sorunu için en pratik çözüm olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa’yı uyardı: Türkiye olarak topraklarımızda yaşayan milyonlarca Suriyeliyi şayet kendi evlerine döndüremezsek, sorun eninde sonunda Avrupa kapılarına dayanacaktır.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’de bir güvenli bölge tesis edilememesi durumunda mültecilerin Avrupa kapılarına dayanacaklarını söyledi. Güvenli bölge ile ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını kaydeden Erdoğan, “Avrupalı dostlarımızın gereken desteği vereceğine inanıyorum” dedi. Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı açılış yemeğinde konuşan Erdoğan, Suriye, mülteciler ve düzensiz göç ile ilgili önemli mesajlar verdi.

TEK BAŞIMIZA GÖĞÜSLEYEMEYİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile varılan İdlib mutabakatının büyük bir göç dalgasını engellediğini belirten Erdoğan, yeni bir göç dalgası yaşanması ihtimali için “Açık ve net söylüyorum yeni bir göç dalgası yaşanması halinde artık biz bunu tek başına göğüsleyemeyeceğiz” dedi. Erdoğan şöyle devam etti: “İdlib'teki halk ki 300-400 bin civarındadır, Türkiye'ye girmesi bu olay çok farklı gelişebilirdi, bunu özellikle burada söylemek zorundayım. Fırat Kalkanı ve Zeytindalı Harekatları geri dönüşleri hızlandırmış 312 bin mültecinin topraklarına geri dönmesini sağlamıştır”

EN PRATİK ÇÖZÜM YOLU GÜVENLİ BÖLGE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

  • Komşumuz Suriye’den ülkemiz ve Avrupa’ya yönelen göç probleminin tek çözüm yolu, mültecilerin bizim sınırlarımız içinde tutulması olarak görülemez. Güvenli bölge formülünü en kısa zamanda sahada uygulamaya başlayacağız. Krizin ilk yıllarında gündeme getirdiğim güvenli bölge formülü, Suriyeli mültecilerin geri dönüşleri için en pratik çözüm yoludur. Avrupalı dostlarımızın güvenli bölge tesisinde ülkemize gereken desteği vereceğine inanıyorum. Türkiye olarak topraklarımızda yaşayan milyonlarca Suriyeliyi şayet kendi evlerine döndüremezsek, sorun eninde sonunda Avrupa kapılarına dayanacaktır, bunu da özellikler bilmenizi istiyorum.

CEZAYİR VE RUANDA’YI UNUTMADIK

Açık ve net söylüyorum. Afrika'nın elması, altını, bakırları, kromları kimler tarafından sömürüldü. Kimler tarafından alınıp ülkelerine taşındı. Yeri geldiği zaman katliamlar kimler tarafından yapıldı. Bunlar hep gizleniyor, konuşulmuyor. Cezayir, Ruanda katliamını bizler unutamayız. Buralarda yüzler binler değil yüz binler yeri geldi milyonlar öldürüldü. Burada göçü konuşanlar nereden hareketle konuşacak? Buradan hareketle konuşacak. Şu anda benim ülkeme gelenler acaba zevkle mi geliyor? Varil bombaları üzerine yağdığı için, işte bu katil Esed'in o bombaları yağdırdığı için evlerini, barklarını terk etmek zorunda kaldılar. Onun için 3 milyon 600 bin mülteci benim ülkemde.

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MALİYET 37 MİLYAR DOLARI AŞTI

Hiçbir ülkenin günümüz dünyasından bu sorunlara coğrafi uzaklık, yakınlık merceğinden bakma lüksü yoktur. Az gelişmiş ülkelere yönelik donörler toplantısı yapıyoruz. Dünyanın en zengini diyenler 'dünyada 1 numarayız' diyorlar. Hayır değilsin. Milli gelire oranla az gelişmiş, en az gelişmiş ülkelere destek verme noktasında OECD rakamlarına göre söylüyorum dünyanın bir numarası Türkiye'dir. Milli gelire oranla söylüyorum. Sığınmacılar için kendi milli imkanlarımızla harcadığımız rakam, BM kriterlerine göre şu an itibarıyla 37 milyar doları aştı.

  • 2.5 milyon genç seçmene mektup
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki üç seçimde olduğu gibi 31 Mart’ta da ilk defa sandığa gidecek milyonlarca gence mektup gönderecek. Hazırlığı süren mektuplar isme özel olacak. 17 yıllık AK Parti hizmetlerinin özet halinde gençlere vurgulanması beklenen mektuplarda geleceğe ilişkin mesajlar da yer bulacak
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