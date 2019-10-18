Gündem Münbiç ile Ayn El Arab düğümü Ruslarla çözülecek
POLİTİKA

Münbiç ile Ayn El Arab düğümü Ruslarla çözülecek

ABD ile Türkiye arasında varılan mutabakat kapsamında Barış Pınarı Harekatı teröristler bölgeden çıkarılıncaya kadar durduruldu. Bu kapsamda, YPG'li teröristlerin bölgeyi 120 saat içerisinde terk etmesi bekleniyor. Türkiye anlaşma kapsamında Ayn El Arab'la ilgili bir söz verilmediğini belirtirken, ABD tarafıysa bunun tersini iddia eden bir açıklama yaptı. Şüphesiz Türkiye'nin güvenliği için çok kritik olan iki bölgenin kontrolünün kimde olacağı önem taşıyor. Bu gelişmeleri yenisafak.com'a değerlendiren TRT World Analisti Yusuf Erim'e göre, Münbiç ve Ayn El Arab düğümü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi ziyaretinde çözülecek.

Hasan Hız Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Astana mutabakatı kapsamında geçtiğimiz ay Ankara'da bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Astana mutabakatı kapsamında geçtiğimiz ay Ankara'da bir araya geldi.

ABD ile siyasi ilişkilerde büyük kırılmaya sebep olan Barış Pınarı Harekatı'nda dün önemli bir mutabakat sağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkan Yardımcısı Pence'i kabulünden sonra iki ülke 13 maddelik bildiride anlaştı.

Anlaşma kapsamında belirsizliğini sürdüren birkaç önemli onu arasında Münbiç ve Ayn El Arab'ın durumunun ne olacağı bulunuyor.

Bu gelişmeyi yenisafak.com'a değerlendiren TRT World Analisti Yusuf Erim, Münbiç ve Ayn El Arab düğümünün Rusya'da çözüleceğinin altını çizerek, "Zaten güvenli bölge anlaşmanda 120 saat bekleme sürecinin 22 Ekim'de bitmesi ve aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesi tesadüf değil. Amerikalılar masada anlaşabilirsin ama bu anlaşmanın sağlıklı bir şekilde uygunlanması için Ruslarla da sahada anlaşılması gerekir" ifadelerine yer verdi.

Rusya ve Türkiye en önemli aktör hale geldi

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından ABD'nin çekildiği Ayn El Arab ve Münbiç bölgesine Rusya ve Esed rejimi güçlerinin yerleşmesinin Ankara Antlaşmasını komplike hale getirdiğini vurgulayan Erim, şunları söyledi:

  • "Erdoğan ile Pence anlaşmasından sonra Türkiye ve Rusya, Suriye'deki en önemli aktörler oldu. Suriye rejimi ve Rusya'nın Ayn El Arab ve Münbiç'teki varlığı Ankara Anlaşması'nı komplike bir hale getiriyor. Amerikalılarla masada yapılan anlaşmanın sahaya sağlıklı yansıması için Rusların da onayı gerektiği aşikar"

Çavuşoğlu, Pence'in açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti: Ayn El Arab sözü vermedik!
OYNAT 00:50
Çavuşoğlu, Pence'in açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti: Ayn El Arab sözü vermedik!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlığında toplanan heyetin görüşmesi toplam 4 saat 20 dakika sürdü. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Mike Pence, Ayn El Arab'a yönelik bir operasyonun yapılmayacağı yönünde Türkiye'den söz aldıklarını iddia etti. Konuya ilişkin açıklamaya yapan Dışileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu yönde bir taahhüdünün olmadığını açıklayarak Pence'in açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.


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