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ANKARA

Son dakika... Münbiç'te 16. devriye görevi tamamlandı

Münbiç'te 16. devriye

TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta 16'ncı koordineli/bağımsız devriye görevini yaptı.

Haber Merkezi AA
Mehmetçik devriye görevine devam ediyor.
Mehmetçik devriye görevine devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD silahlı kuvvetleri unsurlarınca, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta 16'ncı koordineli/bağımsız devriye görevi yapıldı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD silahlı kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta dün 16'ncı koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildi.

Münbiç yol haritası

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo, 4 Haziran'daki görüşmelerinde, ilçede güvenlik ve istikrarın sağlanmasını içerecek bir yol haritasını onaylamıştı.

Plan, Türk ve ABD tarafının askeri ve istihbari unsurlarla ilçede ortak denetime başlamasını da öngörüyor.

Mutabakat ayrıca Münbiç'te teröristlerin çıkmasından sonra ilçenin yerel unsurlarından bir yönetim kurulmasını hedefliyor.

YPG/PKK, Halep iline bağlı Münbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle terör örgütü DEAŞ'tan alarak işgal etmişti.

Münbiç nüfusunun yüzde 90'ından fazlasını Araplar oluşturuyor.

Türk askeri Münbiç'te böyle görüntülendi!
OYNAT 00:52
Türk askeri Münbiç'te böyle görüntülendi!
Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, Münbiç'in YPG/PKK'dan arındırılması faaliyetleri çerçevesinde ilçede ikinci devriye görevini icra ediyor. AA ekipleri, TSK konvoyunu Menbiç'e giriş yapmak üzereyken, Fırat Kalkanı harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesinin Dadat mevkiinde görüntüledi.
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