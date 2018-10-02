Gündem Münbiçte eğitime katılacak ABD askerleri Türkiyede
POLİTİKA

Münbiç'te eğitime katılacak ABD askerleri Türkiye'de

Milli Savunma Bakanlığı, Münbiç'te icra edilecek müşterek devriyeye yönelik ortak eğitimlere katılacak ABD askerlerinin Türkiye'ye intikal ettiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığınca, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Münbiç ile ilgili ortak eğitimlerinin başlamasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilerek, "Bu kapsamda, ABD Silahlı Kuvvetlerinden eğitime katılacak ilk grup personel 2 Ekim 2018 tarihinde Türkiye'ye intikal etmiştir." ifadesi kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Münbiç ile ilgili ortak eğitimlere yönelik bilgi verildi.

Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Münbiç'te icra edilecek müşterek devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimlerin başlamasıyla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Bu eğitimlerin tamamlanmasını müteakip, ortak devriye faaliyetleri başlayacaktır. Bu kapsamda, ABD Silahlı Kuvvetlerinden eğitime katılacak ilk grup personel, 2 Ekim 2018 tarihinde Türkiye'ye intikal etmiştir."

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