MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı: Afet bölgesine yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrası bölgeye yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki MÜSİAD çalışmalarına yönelik incelemelerde bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, afet bölgesine yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, "Şehirlerimizi ve sosyal hayatın yeniden inşası için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Başkan Asmalı, MÜSİAD gönüllülerinin afet bölgesinde çok sayıda aşevi ve seyyar mutfak ile depremden etkilenen vatandaşlara sıcak yemek sağladığını hatırlatırken, Kahramanmaraş'ta günlük 5000 kişiye yemek sağlayacak MÜSİAD Aşevi'nin hizmete girdiğini belirtti.

Kahramanmaraş Elbistan'da kurulacak MÜSİAD Konteyner Kent alanında da incelemelerde bulunan Başkan Asmalı, "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın acil barınma ihtiyaçlarını karşılayacak projenin inşasına hızla başladık" değerlendirmesinde bulundu.

Bununla birlikte Hatay'da MÜSİAD gönüllülerinin hizmet verdiği Antakya Kışla Çadır Kentini ziyaret eden Başkan Asmalı, MÜSİAD'ın tüm çalışmalarını AFAD koordinasyonunda sürdürdüğünü ifade etti.

Başkan Asmalı ayrıca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise "Yurt içi ve yurt dışından gönüllü sağlıkçılarımız ve doktorlarımız, MÜSİAD ekiplerimizin yönlendirmeleriyle afet bölgesinde çalışmalarına devam ediyor. Bölgedeki tüm çalışmalarımız ilgili makamlarımızla tam koordinasyon halindedir" dedi.