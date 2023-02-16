Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Gündem

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı: Afet bölgesine yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz

Afet bölgesinde temaslarda bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, bölgedeki çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Afet bölgesine yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Başkan Asmalı, MÜSİAD Aşevi ve MÜSİAD Konteyner Kent faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

13:04 . 16/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
MÜSİAD afet bölgesinde çalışmalara devam ediyor.

MÜSİAD afet bölgesinde çalışmalara devam ediyor.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrası bölgeye yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki MÜSİAD çalışmalarına yönelik incelemelerde bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, afet bölgesine yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, "Şehirlerimizi ve sosyal hayatın yeniden inşası için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Başkan Asmalı, MÜSİAD gönüllülerinin afet bölgesinde çok sayıda aşevi ve seyyar mutfak ile depremden etkilenen vatandaşlara sıcak yemek sağladığını hatırlatırken, Kahramanmaraş'ta günlük 5000 kişiye yemek sağlayacak MÜSİAD Aşevi'nin hizmete girdiğini belirtti.

Kahramanmaraş Elbistan'da kurulacak MÜSİAD Konteyner Kent alanında da incelemelerde bulunan Başkan Asmalı, "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın acil barınma ihtiyaçlarını karşılayacak projenin inşasına hızla başladık" değerlendirmesinde bulundu.

Bununla birlikte Hatay'da MÜSİAD gönüllülerinin hizmet verdiği Antakya Kışla Çadır Kentini ziyaret eden Başkan Asmalı, MÜSİAD'ın tüm çalışmalarını AFAD koordinasyonunda sürdürdüğünü ifade etti.

Başkan Asmalı ayrıca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise "Yurt içi ve yurt dışından gönüllü sağlıkçılarımız ve doktorlarımız, MÜSİAD ekiplerimizin yönlendirmeleriyle afet bölgesinde çalışmalarına devam ediyor. Bölgedeki tüm çalışmalarımız ilgili makamlarımızla tam koordinasyon halindedir" dedi.

Öte yandan MÜSİAD'dan yapılan açıklamada, MÜSİAD Karlsruhe ve MÜSİAD Paris üyelerinin destekleri ile Hatay'da kurulacak sahra hastanesi için bölgeye yönelik sevkiyatın devam ettiği bildirildi.

#MÜSİAD
#deprem
#AFAD
33 dakika önce
default-profile-img
MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı: Afet bölgesine yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz
Depremde hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti nasıl yapılıyor?
Köylü depremzededen ‘yardım yok’ diyenlere cevap: “Nankörler yalan söylüyor”
İstanbul'da depremzede olarak yardım isteyen kişinin dolandırıcı olduğu belirlendi
Depremzede Nedim amca: İlk depremden sonra eve girmememiz lazımdı
İslam düşmanlığı bitmiyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.