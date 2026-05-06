Muş’ta göçmen kaçakçılığı operasyonu: İki organizatör tutuklandı

23:106/05/2026, Çarşamba
IHA
Muş’ta düzenlenen operasyonda 8 düzensiz göçmen yakalanırken, organizatör olduğu belirlenen 2 şüpheli tutuklandı. Şüpheli araçlara yönelik operasyonda yakalanan yabancı uyruklu şahıslar hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Muş’ta Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen risk analiz çalışmaları kapsamında şüpheli araçlara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, Van’dan Muş’a doğru birlikte seyir halinde oldukları belirlenen iki araç takibe alındı. İl merkezinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından saat 04.20 sıralarında araçlardan biri uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan kontrollerde 1 Türk vatandaşı ile 8 yabancı uyruklu şahıs tespit edildi.

Diğer araç ise hastane kavşağında durdurulurken, araç içerisinde 1 Türk vatandaşı bulunduğu belirlendi. Her iki araçta bulunan şahıslar, işlemlerinin yapılması üzere Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Yakalanan 8 yabancı uyruklu şahıs hakkında adli ve idari işlemlerin ardından sınır dışı işlemlerinin başlatılacağı bildirildi. Göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yaptığı tespit edilen 2 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


