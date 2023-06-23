Mustafa Sarıgül duyurdu: Türkiye Değişim Partisi CHP'ye katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, iktidarı eleştirirken kullandığı atasözünü yanlış telaffuz etti. "Yalancının mumu yatsıya kadar yanar" atasözünü karıştıran CHP lideri, "Yalancının mumu erken mi sönerdi? Öyle bir söz vardı" dedi.