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Mustafa Sarıgül duyurdu: Türkiye Değişim Partisi CHP'ye katıldı

Mustafa Sarıgül, genel başkanlığını yaptığı Türkiye Değişim Partisi'nin CHP ile birleştiğini duyurdu. Sarıgül, "Bugün itibari ile aldığımız kararla TDP, CHP ile bütünleşmiştir." diye konuştu.

14:22 . 23/06/2023 Cuma
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Kılıçdaroğlu-Sarıgül

Kılıçdaroğlu-Sarıgül

Türkiye Değişim Partisi (TDP), Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan TDP Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Partimiz olağanüstü Kongresini yapmış CHP ile birleşmesinin yararlı olacağına karar vermiştir." dedi.

Sarıgül, "Bugün itibari ile aldığımız kararla TDP, CHP ile bütünleşmiştir." diye konuştu.

'Kılıçdaroğlu'nun yanındayız' mesajı

CHP'de seçim sonrası başlayan değişim tartışmaları sürerken Sarıgül, Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamıştı. Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edeceklerini söyleyen Sarıgül, "CHP'yi derleyecek, toparlayacak yerel seçime hazırlayacak isim Kemal Kılıçdaroğludur." ifadelerini kullanmıştı. Sarıgül, CHP listesinden girdiği 14 Mayıs'taki seçimlerde Erzincan milletvekili seçilmişti. TDP, 17 Aralık 2020 tarihinde CHP'den ayrılan Mustafa Sarıgül tarafından kurulmuştu.



#Mustafa Sarıgül
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
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