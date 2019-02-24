Mustafa Şentop Meclis Başkanı seçildi

Binali Yıldırım'ın görevinden ayrılmasının ardından TBMM, 29. Meclis Başkanı seçti. TBMM'nin yeni başkanını seçtiği Genel Kurul'daki oturumu TBMM Başkanlığına vekalet eden Celal Adan yönetti. Yapılan seçimin ardında üçüncü turda, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Şentop TBMM Başkanı seçildi.

Meclis Başkanlığı için başvuran adaylar: AK Partili Mustafa Şentop, CHP'li Engin Altay, İyi Partili İmam Hüseyin Filiz, HDP'li Serpil Kemalbay.n

İLK TUR OYLAMASI YAPILSI

Meclis'te adayların isimlerinin okunmasının ardından ilk tur oylaması yapıldı.

Oylamanın ilk turunda Mustafa Şentop 322, Engin Altay 120, Serpil Kemalbay Pekgözegü 45, İmam Hüseyin Filiz 35 oy aldı.

İlk turda yeterli çoğunluğu sağlayan aday çıkmadı

TBMM Başkanlığı seçiminde, adaylar, birinci turda seçilebilmek için gerekli olan 400 oya ulaşamadı.

TBMM Genel Kurulunda, birinci tur yapılan oylamada 528 milletvekili oy kullandı.

İlk tur oylamada, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 322, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay 120, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü 45, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 35 oy aldı. 6 oy da geçersiz sayıldı.

İkinci turda da adaylardan birinin seçilebilmesi için 400 oy alması gerekecek. Üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak.

İKİNCİ TUR SONUÇLARI

İkinci tur oylamada da seçilebilmek için gerekli olan 400 oya ulaşamadı.

İkinci tur oylamada ise şu sonuçlar alındı:

Mustafa Şentop: 333

Engin Altay: 126

Serpil Kemalbay Pekgözegü: 46

İmam Hüseyin Filiz: 35

3. TURDA ŞENTOP SEÇİLDİ

TBMM Başkanlığı seçiminin üçüncü turunda AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, 336 oy alarak salt çoğunluğu sağladı ve TBMM'nin yeni Başkanı oldu.

TBMM Genel Kurulunda üçüncü tur oylamaya 542 milletvekili katıldı.

Oylamada, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 336, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay 124, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü 46, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 33 oy aldı. 3 oy da geçersiz sayıldı.

REKLAM

SEÇİMDE 3'TE 2 ÇOĞUNLUK ARANACAK

Gizli oyla yapılacak seçimde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan 2 aday için dördüncü oylama yapılacak. Bu oylamada da en fazla oy alan aday, başkan seçilecek.

AK Parti'nin adayı, Meclis Başkanvekili ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop. Şentop, MHP'nin de desteğini alarak, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak seçime girdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu da yedek aday olarak başvuruda bulundu. Nevzat Şatıroğlu, oylamaya geçilmeden adaylıktan çekildi.

AA Mustafa Şentop, adaylık başvurusunu Geçici TBMM Başkanı Celal Adan'a Cuma günü sunmuştu.

"Cumhur İttifakı'nda kararlılığımız devam ediyor"

Mustafa Şentop, "İttifakın devam edeceğini belirtmiştik. O kararlılığımız devam ediyor" dedi.

Şentop'tan CHP ve İYİ Parti'ye ziyaret

TBMM Başkan adayı AK Partili Mustafa Şentop, seçim öncesi CHP'yi ve İYİ Parti'yi ziyaret etti.

AK Parti'de görev değişimi

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un istifasıyla boşalan TBMM Başkanvekilliğine, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç seçildi.

Şentop'un karşısında muhalefetten 3 aday

Muhalefet cephesinde ise 3 aday yarışa girecek.

CHP'nin adayı, Grup Başkanvekili Engin Altay, İyi Parti'nin adayı Gaziantep milletvekili İmam Hüseyin Filiz, HDP'nin adayı ise İzmir milletvekili Serpil Kemalbay.

AA CHP'nin Meclis Başkan adayı Grup Başkanvekili Engin Altay

Şentop'un üçüncü turda seçilmesi bekleniyor

Meclis başkanlığı seçiminde gizli oylama yapılacak. İlk iki turda 400, üçüncü turda 301 oy gerekecek.

AK Parti'nin 291, MHP'nin 49 milletvekili bulunuyor. İki partinin toplam sandalye sayısı üçüncü turda sonuç almak için yeterli. Mustafa Şentop'un bu turda başkan seçilmesi bekleniyor.

REKLAM

İyi Parti'nin Meclis Başkan adayı Gaziantep milletvekili İmam Hüseyin Filiz

15 gün ara verilecek

Saat 12.00'deki seçimin ardından TBMM Genel Kurul çalışmalarına ara verecek; 26 Şubat, 27 Şubat, 28 Şubat, 5 Mart, 6 Mart ve 7 Mart tarihlerinde toplanmayacak. TBMM, çalışmalarına 12 Mart 2019 tarihinden başlamak üzere 15 gün ara verecek.

AA HDP'nin Meclis Başkan adayı İzmir milletvekili Serpil Kemalbay, dosyasını Celal Adan'a böyle sunmuştu.

Yıldırım'ın istifası Meclis'te okunmuştu

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın, TBMM Başkanlığından istifasına ilişkin yazısı TBMM Genel Kurulu'nda okundu.

Meclis Başkanvekili Levent Gök, TBMM Genel Kurulu'nda, Yıldırım'ın, Meclis Başkanlığı görevinden çekildiğini belirten yazısını okuttu.

Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığına sunduğu yazısında, "31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde aday olarak gösterilmem nedeniyle TBMM Başkanlığından çekiliyorum. Başkanlığım dönemimde katkı ve destekleri nedeniyle Başkanlık Divanı üyelerine ve değerli milletvekillerine teşekkürlerimi sunarım. Yüce Meclis'in bilgilerine saygılarımla arz ederim." ifadesini kullandı.

OYNAT 02:07 Mustafa Şentop Meclis Başkanı seçildi TBMM Başkanlığı'ndan Binali Yıldırım'ın istifa etmesinin ardından başlayan süreçte 4 aday başkanlık için başvuru yaptı. Meclis'te 29. TBMM Başkanı için seçim yapıldı. İlk tur oylamasında AK Parti adayı Mustafa Şentop 322, CHP'li ALtay 120 oya aldı. 2. tur oylamasında Mustafa Şentop 333 oy alırken, Engin Altay da 126 oy aldı. Bu turda da hiçbir aday seçilebilecek oyu alamadı. Yapılan 3. tur oylamasında AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi.

GÜNDEM AK Parti'nin TBMM Başkan adayı Mustafa Şentop